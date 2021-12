PlayStation Plus enero: descarga Persona 5 Strikers y más geniales títulos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

La semana pasada hubo una filtración sobre los supuestos juegos que PlayStation Plus ofrecería en enero. Tras una larga espera, Sony por fin hizo el anuncio oficial y reveló los 3 juegos que ofrecerá el próximo mes en su servicio sin costo adicional.

Te tenemos una buena noticia si estabas emocionado por la filtración, pues se confirmó gracias a una publicación del blog de PlayStation. Esto significa que los usuarios del servicio tendrán un buen inicio de 2022.

¿Qué juegos ofrecerá PlayStation Plus en enero?

Los fans de Persona 5 tienen motivos para emocionarse, pues uno de los juegos de PlayStation Plus para enero es nada más y nada menos que Persona 5 Strikers, entrega que llegó a Occidente a principios de 2020.

Si las aventuras de los Phantom Thieves no son lo tuyo, te alegrará saber que también hay un divertido título multijugador cooperativo y un juego de carreras. Así que podrás tener aventuras con tus amigos en Deep Rock Galactic o competir en carreras en DiRT 5.

Los últimos 2 juegos mencionados estarán disponibles tanto para los usuarios de PlayStation 4 como para los de PlayStation 5. Esta atractiva selección de juego se podrá obtener del 4 de enero al 1 de febrero.

Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic, and Dirt 5 are available with PlayStation Plus starting January 4.



Full details: https://t.co/ehw153oCPc pic.twitter.com/BLrE2Zh0vY — PlayStation (@PlayStation) December 29, 2021

Aún puedes conseguir los juegos de PS Plus de diciembre y unos extras

PlayStation recordó a los jugadores que aún tienen algunos días para conseguir los juegos que el servicio ofrece este mes. Por si no lo recuerdas se tratan de Godfall: Challenger Edition, LEGO DC Super Villains y Mortal Shell, que estarán disponibles hasta el 3 de enero.

Ese día también será el último para obtener como extra varios juegos gratuitos para PlayStation VR: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition y Until You Fall.

