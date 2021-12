Podrás disfrutar todo el anime de Tales of the Abyss desde YouTube

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Bandai Namco celebró este año los 25 años de Tales of, una de las franquicias RPG japonesas más importantes de la historia. Te tenemos una buena noticia si eres un fan de la saga, pues la compañía preparó una sorpresa para los amantes de Tales of the Abyss y el anime.

Por si no lo sabes, el juego tuvo una adaptación animada 26 episodios en 2008. La producción estuvo a cargo de Bandai Visual, Namco y Sunrise Animation Studios. Mientras que Kenji Kodama, quien ha dirigido Detective Conan, City Hunter y Lupin III, estuvo al frente del anime.

Si no has tenido la oportunidad de disfrutar la serie, te alegrará saber que pronto podrás hacerlo desde YouTube. Esto ya que Bandai Namco liberará todos los capítulos de forma paulatina. No tienes que esperar más, pues el primero de ellos ya está disponible.

Bandai Namco quiere celebrar en grande también el primer año del canal oficial de la saga en YouTube. Así que decidió hacerlo con el anime de Tales of the Abyss. Como te comentamos, todos los interesados ya pueden ver el primer capítulo.

Toma en cuanta que cada semana se estrenará un nuevo episodio. El próximo se liberará el 1 de enero de 2022. La serie está disponible con sus actuaciones de voz en japonés, que estuvieron a cargo de los actores originales del juego.

Es importante que sepas que el anime de 26 capítulos únicamente cuenta con subtítulos en inglés y japonés. Bandai Namco no tiene planes para agregar más idiomas en el futuro. Al estar basado en el juego, podrás disfrutar las aventuras de Luke fon Fabre a lo largo y ancho de Auldrant.

Por si no lo sabes, Tales of the Abyss debutó en 2005 para PlayStation 2 en Japón y un año después en Occidente. Posteriormente, tuvo un port para Nintendo 3DS que se lanzó en 2012. Abajo te dejo el primer capítulo de su anime:

1st anniversary of YouTube channel opening!

Thank you for your support for a year!



And from the beginning of the year

The anime "Tales of the Abyss" will be available every week!

Please subscribe and wait so you don't miss it!