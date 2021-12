¿Otra vez? Fortnite se cae de nuevo y fans están furiosos por no poder jugar

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Jugadores de todo el mundo tuvieron problemas para jugar Fortnite ayer, pues el popular Battle Royale se cayó. Epic Games anunció tareas de mantenimiento de emergencia que dieron buenos resultados, pues el juego regresó en cuestión de varias horas.

Sin embargo, parece que la situación no ha mejorado del todo, pues el título volvió a fallar y sus fans están molestos por no poder jugar. Como imaginas, el estudio ya está trabajando para resolver el problema, pero mientras tanto los usuarios no pueden iniciar sesión.

Si bien el inconveniente parece menos grave que los de ayer, los jugadores arremetieron contra Epic Games por todos los errores recientes que ha tenido el Battle Royale.

Entérate: dicen que Epic trabaja en un modo sin construcción para Fortnite

Fortnite se vuelve a caer y jugadores no pueden iniciar sesión

Por medio de Fortnite Status, Epic Games informó que actualmente está investigando algunos problemas que impiden a la comunidad iniciar sesión en el Battle Royale. La compañía pidió paciencia y afirmó que compartirá más información cuando sepa algo al respecto.

Algunos jugadores no están nada contentos, pues con esto van 2 días consecutivos que el juego presenta problemas. Por tal motivo, le pidieron al estudio una compensación por lo que ocurrió ayer y por lo que sucede ahora.

Otros afirmaron que la situación ya no es divertida, por lo que esperan que esto se resuelva pronto. También hay jugadores que le reclamaron a la compañía, pues han invertido mucho en el juego como para no poder disfrutarlo.

Varios fans se lo tomaron con humor y compartieron memes para hacer más llevadera la espera. La compañía no ha comentado nada más al respecto. Así que no sabemos si la situación se resolverá pronto o si tardará tanto como ayer. Toma en cuenta que esto también puede afectar a la Epic Games Store.

can we freaking get compensation for this or something? stuff happens i get it but this chapter has been nothing but log in issues, match making issues, and party issues — -ˏˋ amity ⁷₄ ˊˎ- (@needyynasa) December 30, 2021

Im paying monthly fortnte crew, 3 monthly battle pass and randoms v bucks. And you guys cant fix my servers to play until im paying you all the time WTF ?!??!!??! — Niklas (@Niklas_fnbr08) December 30, 2021

The issues have (most likely) stemmed from the influx of many new and returning users that were not originally predicted.

They use AWS (Amazon Web Servers) as well so some issues can really only be chopped up to be on Amazons account not Epics, we won't really know 👍🏻 — WW_Ghosty (@WW_Ghosty) December 30, 2021

Thats good — Crimson (@TEXcrimsonstorm) December 30, 2021

Por si te lo perdiste: Fortnite Crew iniciará 2022 con atractivas recompensas invernales

Fortnite está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC y móviles. Busca más información relacionada con el Battle Royale en esta página.

Video relacionado: Fortnite: ¿cómo se convirtió en el paraíso para los crossovers?