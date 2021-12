La directora de Eternals revela que el final era más sombrío de lo que se vio

Editorial: Cine / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Fue a principios de noviembre pasado cuando todos los fanáticos del MCU pudieron ver una de las películas más esperadas del año: Eternals. Dicha cinta ofreció un nuevo y enorme elenco de héroes con una historia que conquistó a la mayoría de seguidores. Sin embargo, todo indica a que pudo terminar de una forma más oscura.

¿Te gustó el final de Eternals? Pues tenían planeado algo muy diferente a lo que vimos en las salas de cine, o al menos así lo afirmó la directora de la película, Chloe Zhao, quien recientemente tuvo una entrevista con Empire Magazine.

Según Zhao, Eternals pudo haber concluido de manera muy distinta, ya que el final original era bastante sombrío y nada esperanzador:

"Tuvimos otro final que era realmente sombrío. Desolado. No lo odié, porque estoy acostumbrada a películas más melancólicas. Pero no creo que le hubiera gustado al público. Solía terminar con todos de regreso en la nave, con mentes borradas y simplemente yendo a otro planeta, como en The Twilight Zone”, confesó la directora.

La directora habló sobre esa aparición en la escena postcréditos

Por otro lado, y aquí comienzan los spoilers, la directora también habló sobre la aparición de Harry Styles como Eros, quien se habría relacionado más con el final mencionado:

"En pocas palabras, con ese final deprimente, en algún momento iba a ser uno de los Eternos en ese barco", dijo Zhao. “Y eso no funcionó del todo. Pero había querido traer a Eros al MCU. Así que seguí mencionándolo a Kevin Feige en cada oportunidad que tenía en el pasillo porque me encanta la idea de que Eros sea otro Eterno, otro Ajak".

La aparición del personaje sorprendió a todos los fans

Cabe mencionar que Eros es el hermano de Thanos en los cómics y Zhao quiso detallar las diferencias con su versión en el MCU:

“Es un Eterno, y estuvo estacionado en Titán; 10 de ellos lo fueron, al igual que los 10 Eternos en la Tierra, asumiendo que Titán también sea un planeta anfitrión en algún momento. Ahora, si piensas en eso, ¿qué influencia pudo haber tenido Eros en los habitantes de Titán, la forma en que Ajak ha influenciado a las personas en la Tierra? ¿Y cómo ha afectado eso a Thanos?

Por último, la directora ofreció una idea de cómo sería la historia de fondo del personaje:

"Para mí, la historia de fondo de Eros es que desertó, dijo: 'Ya no voy a hacer esto'. Entonces, de alguna manera consiguió esa esfera, que viste en su mano, y salió corriendo y convirtió a Pip en el troll. Arishem lo ha estado buscando y solo ha sido un forajido espacial. Ese es el personaje que tenía en mente”, finalizó.

Ahora solamente queda esperar para conocer qué le espera a los Eternos y a Eros en las próximas películas de Marvel.

¿Qué te parecen las declaraciones de Zhao? Cuéntanos en los comentarios.

