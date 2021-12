Conoce Ape Fight Club, un juego de peleas NFT que luce espantoso

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Para bien o para mal, los NFT llegaron para quedarse en la industria del gaming. En los últimos meses hemos visto decenas de juegos, en su mayoría de muy mala calidad, que giran alrededor de esta controversial tecnología. Uno de los que más llamó la atención en los últimos días es Ape Fight Club, un título de peleas que, honestamente, luce espantoso y poco divertido.

Este curioso título corre por parte de Nifty Ape Nation, una comunidad especializada en NFT. Según sus responsables, los jugadores podrán adquirir, vender e intercambiar 888 simios únicos y utilizarlos en combates tradicionales 2D.

Cada uno de estos personajes NFT tiene un precio de .0888 Ethereum, lo que equivaldría a unos $320 USD si consideramos la tasa de conversión actual de la criptomoneda. A esto hay que sumarle el mercado de reventa y la siempre molesta especulación que envuelve todo lo relacionado con el metaverso.

We nearly know what’s possible with Web 3.

Most will feel comfortable in a bubble of excuses others will rise to the occasion.



Our mission is to create a lifelong asset that can be fun to play with, grow in value and expand in experience.



Own apart of the future on blockchain pic.twitter.com/oKXKoUXe3E