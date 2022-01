¡Adiós Intel! Nuevos vehículos de Tesla contarán con procesadores AMD Ryzen

Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Parte importante de la propuesta tecnológica de los vehículos Tesla está en la experiencia de usuario mejorada a través de hardware pues estos automóviles cuentan con computadoras cuyas especificaciones están al nivel de una PC gama media-alta y en términos de consola no le piden nada a un PS5 o Xbox Series X. De ahí que el uso de cierto tipo de procesador sea un tema cuando se habla de los autos de Tesla y recién se reveló un cambio importante para algunos modelos.

De acuerdo con información de Wccftech, un cambio importante se llevará a cabo en los vehículos Tesla Model 3 y Model Y pues a partir de 2022, estos modelos contarán con procesadores AMD Ryzen, detalle a tomar en cuenta pues hasta 2021 sus computadoras funcionaron con el procesador Intel Atom A3950. Este procesador AMD Ryzen, cuyas especificaciones no se han revelado, se encargará de la operación del sector de información y entretenimiento instalado en estos automóviles, lo cual también incluye la posibilidad de jugar videojuegos.

The first Model 3 and Y vehicles with MCU3 (Infotainment Computer with AMD Ryzen) are now being produced and delivered in North America! pic.twitter.com/BHbpyKr78D