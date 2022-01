Gráficos de Demon’s Souls en PS5 presionaron para mejorar ELDEN RING

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

2022 ya está aquí y uno de los juegos más esperados del año llegará pronto. Por supuesto nos referimos a ELDEN RING, lo nuevo de FromSoftware. Hidetaka Miyazaki sabe que muchos están emocionados por su proyecto, así que decidió revelar aspectos interesantes sobre su desarrollo.

Para sorpresa de algunos, el creativo habló sobre el remake de Demon’s Souls para PS5, pues tuvo un impacto en la creación de ELDEN RING y en el equipo de desarrolladores a cargo de su aspecto gráfico.

Además, confesó que no ha jugado la nueva versión de su título. Esto puede parecer muy raro para varios de sus fans, así que el creativo explicó por qué decidió no regresar a Demon’s Souls en la consola de nueva generación.

Miyazaki no le da prioridad a los gráficos, pero quiere que ELDEN RING luzca bien

En el más reciente número de la revista EDGE (vía VGC), Miyazaki aceptó que el apartado gráfico de Demon’s Souls para PS5 fue una presión adicional para el equipo a cargo del aspecto de ELDEN RING.

El creativo aceptó que la calidad gráfica no ha sido prioridad en ninguno de sus proyectos, por lo que otros aspectos clave, como la jugabilidad, siempre están en el centro. A pesar de esto, FromSoftware se ha esforzado para que ELDEN RING luzca bien y sea atractivo.

“La fidelidad gráfica no es algo que pongamos como máxima prioridad. Lo que pedimos en el lado de los gráficos depende de los sistemas y requisitos del juego en sí, y tiene menos prioridad en comparación con los otros elementos del desarrollo. Así que esta es siempre un área en la que me siento un poco arrepentido con mi equipo de gráficos porque sé que trabajan muy duro. Y han trabajado muy duro en Elden Ring”, comentó Miyazaki.

Miyazaki no ha jugado el remake de Demon’s Souls por esta razón

El desarrollador confesó que no es fan de volver a sus juegos antiguos, motivo por el que no ha jugado Demon’s Souls en PlayStation 5. Dijo que la experiencia de rejugar sus títulos puede ser abrumadora, pues le trae muchos recuerdos y emociones.

"En realidad no he jugado el remake de Demon’s Souls . Pero esto se debe a que no disfruto jugando los títulos que hice en el pasado. Me trae muchas viejas emociones, muchos viejos recuerdos, y esto se vuelve un poco abrumador, y ya no se siente como jugar. Así que no he jugado el remake de Demon’s Souls , pero estoy muy contento de ver que tiene este aspecto fresco, estos nuevos gráficos de la generación actual”, afirmó Miyazaki.

Por último, comentó que estaba preocupado por el relanzamiento, pues sabe que el título original fue muy duro para algunos, por lo que no sabía si sería bien recibido. Al final quedó contento con la reacción de los jugadores.

ELDEN RING debutará el 25 de febrero en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha.

