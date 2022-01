Pokémon GO: arte revelaría primeras criaturas que debutarán en 2022

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Pokémon GO siempre está al día y sus jugadores pudieron despedir 2021 con un genial evento dentro del juego con criaturas vestidas para la ocasión. El título ya está en la mitad de su 6.º año y, aunque 2022 acaba de comenzar, Niantic tiene preparado más contenido y ya compartió una pista de los personajes nuevos que debutarán próximamente.

La compañía responsable del título ya había revelado los primeros detalles de los eventos que se llevarán a cabo en enero, así como información de la Temporada de Legado. Sin embargo, no se había hablado de las primeras criaturas nuevas que aparecerán en el título.

Las buenas noticias son que la desarrolladora ya comenzó a emocionar a los usuarios del título, pues con la llegada del Año Nuevo, liberó una nueva pantalla de carga y en ella, naturalmente, hay un nuevo arte conmemorativo. Lo interesante es que en la ilustración aparecen varias criaturas que todavía no están disponibles en el título, lo que sugiere que en las próximas semanas debutarán.

Flabébé y Helioptile estarían en camino a Pokémon GO

Estamos hablando precisamente de Flabébé y Helioptile, criaturas originalmente descubiertas en la Generación VI, en Kalos. En total, estamos hablando de 5 nuevas especies, pues estas criaturas pueden evolucionar en Floette, Florges (Flabébé) y Heliolisk (Helioptile).

Imagen: Niantic (vía reddit, rslxag)

Helioptile al parecer requerirá una Sun Stone, de acuerdo con los juegos de la serie principal. Aunque Flabébé al parecer evolucionará por medio de Caramelos, su adición será interesante, pues es de la clase de Pokémon que tiene muchas variantes, que cambian el color de sus pétalos en sus 3 fases evolutivas. Hay 5 colores, rojo, naranja, amarillo, azul y blanco, por lo que habrá un total de 15 Pokémon diferentes en la línea evolutiva de Flabébé. Se desconoce si Niantic añadirá a estas criaturas igual en todo el mundo (como Pumpkaboo y Gourgeist en sus diferentes formas) o si las formas serán regionales (como algunos cortes de Furfrou).

Es importante decir que, si bien es muy común que las criaturas nuevas que aparecen en las pantallas de carga o arte oficial de Pokémon GO terminen debutando pronto en el juego, no es algo 100% seguro. Decimos esto porque hay pocos casos en los que no se cumple esta regla, como la ilustración de 4.º y 6.º aniversario, en las que se pueden ver criaturas como Mega Mewtwo X y Mega Lucario, que aún no debutan en el título. No obstante, hay muchas otras ocasiones en las que sí se ha cumplido, como con Hoopa y su pantalla de carga.

¿Qué te pareció el arte de la nueva pantalla de carga? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon GO está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar mas noticias relacionadas con este título si visitas nuestro minisitio dedicado a él.

