RUMOR: CoD: Modern Warfare II tendrá un modo de juego muy similar a Rainbow Six Siege

Si bien aún es un misterio el nombre y los primeros detalles de la próxima entrega de Call of Duty, rumores recientes indican que será la secuela de Modern Warfare de 2019. Mientras esperamos que Infinity Ward y Activision confirmen o desmientan dichos reportes, ahora un reconocido informante reveló lo que parece ser un nuevo modo de juego que, sin duda, causará debate en la comunidad.

En específico, el insider RalphsValve recurrió a su cuenta de Twitter para desvelar los primeros detalles de “Attackers Vs. Defenders”, un modo de juego para el multijugador del hipotético Call of Duty: Modern Warfare II que, según su descripción, guarda muchas similitudes con Rainbow Six Siege.

Así podría ser el nuevo modo de juego de Call of Duty

Según relata el usuario RalphsValve, en esta modalidad habrá 2 bandos: defensores y atacantes. Los primeros deberán resguardar un objetivo, por lo que será necesario diseñar estrategias y emplear ubicaciones ocultas, cámaras y trampas explosivas. Además, la destrucción del escenario tendrá un papel importante, por lo que los jugadores podrán fortificar su ubicación para ralentizar al equipo rival, el cual ganará la ronda si logra conquistar el objetivo.

Por otra parte, Attackers Vs. Defenders tendrá un sistema de salud diferente. Según el informante, los jugadores podrán recibir diferentes tipos de heridas: leves, graves y mortales. Al parecer, el equipo atacante podrá emplear “torniquetes” para auxiliar a sus compañeros, aunque dicha acción llevará tiempo.

Es innegable que esta descripción nos recuerda al núcleo general de Rainbow Six Siege. Por supuesto, la publicación de RalphsValve causó reacciones mixtas. Hay quienes expresaron su interes por el modo de juego, mientras que otros arremetieron contra él por sus similitudes con el shooter táctico de Ubisoft.

Es importante señalar que esta información carece de confirmación oficial, por lo que recomendamos tomarla con un grano de sal. Después de todo, ni siquiera sabemos con certeza si el próximo título de la franquicia será Call of Duty: Modern Warfare II. Ante esto, lo mejor será tener mesura y esperar un anuncio formal por parte de Activision.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que este modo de juego sea real? Déjanos leerte en los comentarios.

