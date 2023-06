¿Separate Ways está en camino? Resident Evil 4 Remake recibirá nuevos logros

Resident Evil 4 Remake fue uno de los lanzamientos destacados de la primera mitad de 2023. Y no es para menos, pues fue capaz de superar las expectativas gracias a una jugabilidad pulida y un diseño de personajes memorable. Sin embargo, la ausencia de la campaña Separate Ways fue un trago amargo para muchos fanáticos. ¿Acaso la historia de Ada Wong llegará a esta nueva versión del clásico de Capcom?

Desde el lanzamiento del título de terror y acción, mucho se ha dicho sobre la campaña protagonizada por la letal espía. Hace unos meses, el informante Dusk Golem anticipó que esta historia será más larga y completa que en la versión original, pero llegará como un DLC de paga.

Poco después, dataminers descubrieron que en los archivos del juego había carpetas que hacían referencia a The Another Order, nombre que recibió la campaña Separate Ways en su natal Japón.

Con estas pistas sobre la mesa, es fácil pensar en que el contenido descargable llegará tarde o temprano. Ahora, un nuevo hallazgo alimentó los rumores. Lo que pasa es que el sitio estadístico SteamDB sugiere que Resident Evil 4 Remake planea actualizarse con 7 nuevos logros.

Los detalles sobre los próximos logros, como el nombre y la descripción, permanecen ocultos. Así pues, es difícil saber si tienen relación con la campaña protagonizada por Ada Wong. Los fanáticos más optimistas creen que este hallazgo es otro indicio que demuestra que esta historia que brilló por su ausencia en el lanzamiento oficial finalmente debutará como un DLC.

7 new achievements added to Resident Evil 4 on Steam https://t.co/CuSBXgsH5g pic.twitter.com/JTILyq4tsI