Microsoft sacrifica ventas de Xbox Series X|S para fortalecer sus planes en la nube

A inicios de esta generación, Microsoft y Xbox hicieron una apuesta arriesgada pero que les dio resultados, lanzar Xbox Series X|S, 2 consolas que comparten arquitectura pero con poder diferente. La segunda es el éxito de la marca desde hace años, la primera sigue siendo un gigante dormido debido a su bajo desempeño en el mercado. ¿Escasez de semiconductores? Sí, las plataformas lo vivieron, pero hoy se reveló información que confirma que los límites en sus ventas son impuestos desde la misma compañía en pro de un objetivo más ambicioso.

Video: A 2 años del Xbox Series X|S

La audiencia que tiene lugar en estos momentos con todos los involucrados a favor y en contra de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft sigue arrojando detalles interesantes y hace unos momentos Tom Warren, periodista de The Verge, compartió el contenido de un correo enviado por Phil Spencer, jefe de Xbox, a Tim Stuart, director financiero, donde trata la razón por la que Xbox Series X|S no despegarán en ventas aun teniendo el potencial para hacerlo.

Microsoft sacrificed Xbox Series X sales for "long term ambition" in the cloud. A new internal Microsoft email has revealed the balance of chips for cloud and console sales. Details here: https://t.co/PewUyeiqyS