Revendedores hacen de las suyas con las galletas OREO de Super Mario Bros.

¡No hay salvación! Los acaparadores y revendedores siguen haciendo de las suyas en cualquier producto en el que puedan poner sus garras y esta vez tocó el turno de la nueva colaboración entre las galletas OREO y Super Mario Bros. pues a tan solo unos minutos de que iniciara y concluyera la preventa los apartados aparecieron en Internet a un precio mucho mayor.

Video: Nintendo Direct: ¡tenemos MARIO ELEFANTE!

De acuerdo con un reporte de The Gamer, los revendedores no tardaron en poner el ojo en la nueva colaboración entre Nintendo y galletas OREO que resultará en una edición especial con diseños inspirados en la exitosa franquicia Super Mario Bros.. Lamentablemente, la manera de hacerse con este producto fue a través de una preventa y en poco tiempo los apartados aparecieron en eBay con precios que van desde los $50 USD hasta los $75 USD cuando el precio original por paquete es de $5 USD.

Sound on! OREO cookies are getting a limited edition Super Mario makeover! Which design is your favorite? #SuperMarioOREO



Learn more:https://t.co/BR8z0iqSoT pic.twitter.com/vRwhgZgctE