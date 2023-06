VALORANT: Riot rinde homenaje a Twisten con un detalle en el juego

Karel “Twisten” Ašenbrener, jugador profesional de VALORANT, falleció a principios de este mes. La noticia tuvo un fuerte impacto en toda la comunidad de esports y del título, así que Riot Games decidió rendirle un merecido homenaje.

Los desarrolladores inmortalizaron de cierta forma a Twisten en su popular shooter por equipos, pues agregaron un título especial que todos los jugadores pueden conseguir de forma gratuita. De esta forma, pueden mostrar sus respetos al jugador de Vitality.

Entérate: Equipo abandona torneo de VALORANT para honrar la memoria de uno de sus jugadores

El título de Twisten se agregó recientemente a VALORANT como parte del Pase de Batalla. Como te comentamos, la recompensa se ofrece sin costo alguno a todos los jugadores, independientemente de si planean adquirir el pase o no.

La comunidad del juego está contenta con este detalle, así que varios fans le pidieron a Riot añadir una skin especial en honor al jugador. El fallecimiento de Twisten afectó mucho al resto de la escuadra de Vitality, que decidió abandonar la última ronda de clasificación de la región EMEA para el VALORANT Champions.

La comunidad de jugadores agradeció a Riot Games por agregar el título de Twisten, pues le rinde homenaje a quien fuera una de las jóvenes promesas de VALORANT. Los fans de Vitality celebraron la llegada del título al juego con diversas publicaciones en redes sociales.

Riot Games has paid tribute to Twisten, adding him as a free title to their upcoming Valorant battle pass after his passing



They did the same for Gizem "Luie" Harmankaya the Turkish player who unfortunately passed in the earthquakes. ❤️ pic.twitter.com/qaZlanV7jW