¿La Roca será Kratos en la serie de God of War? Director de la franquicia habla sobre los rumores

God of War tendrá una serie de televisión live-action en Prime Video gracias al acuerdo entre Amazon Studios y PlayStation Productions. Hasta ahora hay pocos detalles sobre la serie y ninguno de ellos tiene que ver con el elenco. Por esto llamó mucho la atención un rumor que indica que Dwayne Johnson, actor mejor conocido como La Roca, será el encargado de dar vida a Kratos.

En las últimas horas comenzó a circular un tweet que aseguraba que los directores de God of War estaban considerando elegir a La Roca como el responsable de dar vida a Kratos en la serie de God of War. Según el tweet, la información proviene de TMZ, pero la realidad es que el medio no ha publicado nada al respecto.

i have literally never heard anything about this. — the fake cory balrog (@corybarlog) June 26, 2023

Como si eso fuera insuficiente como para dejar claro que se trata de un rumor inventado, Cory Barlog, director de God of War (2018) decidió hablar al respecto. Respondiendo al tweet que inició el rumor, el creativo dejó claro que es la primera vez que escucha sobre la posibilidad de ver a Dwayne Johnson como Kratos. Con esto, resulta evidente que se trata de información falsa.

Recordemos que Cory Barlog no sólo dirigió God of War (2018), sino que también está trabajando de cerca con los creativos de Amazon Studios. De hecho, será uno de los productores de la serie así que debe estar bien enterado de todas las decisiones de casting.

En pocas palabras: este rumor es falso y hasta ahora se desconoce quién será el responsable de interpretar a Kratos en el live-action de God of War. Como es costumbre, nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando tengamos detalles oficiales sobre esta producción.

¿Qué sabemos sobre el live-action de God of War?

La serie de God of War para Prime Video fue confirmada en diciembre de 2022. En el anuncio se dejó claro que buscará adaptar la saga nórdica, por lo que seguirá los hechos de God of War para PlayStation 4. Así pues, puedes esperar una serie enfocada en explorar la relación entre Kratos y Atreus, así como el panteón nórdico.

"Kratos emprende un peligroso viaje con su distanciado hijo para esparcir [las] cenizas desde la cima más alta: el último deseo de su esposa. Kratos pronto se da cuenta de que el viaje es una búsqueda épica disfrazada, que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, y obligará a Kratos a luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo", señala la sinopsis de la serie de God of War para Prime Video.

La serie de God of War todavía no tiene ventana de lanzamiento. Desafortunadamente, todo indica que tendremos que esperar un buen rato antes de que esta producción llegue a nuestras pantallas.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Te gustaría ver a La Roca como Kratos? Cuéntanos en los comentarios.

