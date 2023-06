Los juegos de PlayStation son demasiado potentes para Nintendo Switch, afirma Jim Ryan

El duelo legal entre Microsoft y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) con motivo de la adquisición de Activision Blizzard sigue al rojo vivo, con nueva información que salió a la luz gracias al tercer día de audiencia. La intervención de Jim Ryan puso sobre la mesa una perspectiva interesante.

El jefe de Sony Interactive Entertainment tuvo una participación en el juicio. Durante su testimonio, afirmó que la exclusividad de Starfield con ecosistemas Xbox y PC le desagrada, pero no considera que sea anticompetitiva. Asimismo, declaró que hay publishers que están en desacuerdo con el servicio Xbox Game Pass.

¿Por qué Call of Duty fracasa en Nintendo? Jim Ryan opina

Jim Ryan habló sobre el papel que juega Nintendo en la susodicha guerra de consolas. Comentó que la Gran N tiene un hardware mucho menos potente que el resto de plataformas, por lo que considera que la compañía japonesa está en un segmento del mercado diferente que Xbox y PlayStation.

Si bien afirmó que Nintendo opera en el mercado de las consolas, la cabeza de Sony Interactive Entertainment confesó que no lo considera un competidor directo de Sony o Microsoft. Cuando se le pidió que ampliara su punto, comentó lo siguiente:

“La tecnología de hardware de Nintendo es mucho menos sofisticada que la de PlayStation o Xbox. Su hardware suele venderse a un precio más económico y su audiencia es un público más joven. Muchos de los juegos que hacemos para PlayStation son simplemente demasiado poderosos para el Switch”, afirmó Jim Ryan.

Cuando se le preguntó por qué considera que la franquicia Call of Duty, que ya demostró ser un éxito de ventas año tras año, no funciona bien las plataformas de la Gran N, el ejecutivo de PlayStation argumentó que la audiencia de Nintendo Switch es muy diferente y prefiere experiencias como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda.

