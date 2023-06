¿Qué? Presidente de Nintendo insinúa que hay Switch para rato

El Switch es la consola de sobremesa más exitosa de Nintendo y muchos piensan que pronto hará historia como las más vendida de todos los tiempos, superando a titanes como el Game Boy, el DS y el PlayStation 2. Si esto es posible es gracias al soporte que sigue brindando la compañía japonesa con lanzamientos importantes cada año y el final del ciclo no es la excepción, sin embargo, todavía no se puede decir que el final está cerca.

Video: Nintendo Switch será la consola más vendida en la historia

Recientemente se hizo público el informe de Nintendo (vía ResetEra) que da cuenta de la sesión de preguntas y respuestas con los inversionistas y en él Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía japonesa, dejó claro que todavía hay Switch para rato pues no piensan en dejar de apoyarlo. En ese sentido, el directivo declaró: "creemos que hay una oportunidad para aprovechar la gran cantidad de unidades de software en el mercado. Además de continuar lanzando nuevos títulos, también planeamos distribuir contenido adicional para los títulos existentes para que los clientes puedan disfrutarlos durante mucho tiempo".

Surprise and wonder await at every corner in the next evolution of 2D side-scrolling Mario fun! #SuperMarioBrosWonder releases for #NintendoSwitch on Oct. 20. pic.twitter.com/rxxEaxquvp