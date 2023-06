PlayStation Plus julio: descarga Call of Duty: Black Ops Cold War y más juegos

Sony acaba de revelar los juegos mensuales que ofrecerá a los suscriptores de PlayStation Plus en julio. Las filtraciones de esta mañana fueron correctas, así que los jugadores podrán disfrutar 3 excelentes juegos a partir del 4 de julio.

El primero de ellos es Call of Duty: Black Ops Cold War, que llegará al servicio en su versión para PlayStation 5 y PlayStation 4. Además, los jugadores recibirán como extra al popular Captain Price, incluido en este Cross-Gen Bundle.

Hay muchos jugadores emocionados por la llegada de Alan Wake 2, así que el servicio les permitirá disfrutar Alan Wake Remastered ya sea en PS5 o PS4. Por último, el servicio también dará acceso a Endling – Extinction is Forever en ambas consolas.

