Satya Nadella no quiere exclusivos en consolas; culpa a Sony por no poder hacerlo

Uno de los temas que ha encendido los ánimos durante el proceso de revisión de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft es la exclusividad de videojuegos en consolas, modelo que ha acompañado a este sector por décadas y donde PlayStation y Nintendo han sabido sacar provecho. Sin embargo, esto no es del agrado del jefe de Microsoft, quien piensa en una industria donde no existan juegos exclusivos.

A Satya Nadella no le gustan las exclusivas en consolas pero dice que es el mundo que construyó Sony

Durante su participación en la audiencia del caso Activision Blizzard, Satya Nadella, director general de Microsoft, fue cuestionado sobre la polémica en torno a las exclusividades de consola. Al respecto, el directivo señaló que la postura de la compañía es pensar la industria del gaming de forma diferente al modelo establecido y si fuera por él no habría ninguna exclusividad. Sin embargo, señaló que esto no es posible por culpa de Sony pues la compañía japonesa definió ese modelo que es el que rige en la actualidad.

La declaración de Satya Nadella dice: "si dependiera de mí, me encantaría deshacerme de todas las exclusivas en consolas, pero eso no me corresponde a mí definirlo especialmente como un jugador de baja participación en el mercado de consolas. El jugador dominante allí Sony ha definido la competencia en el mercado utilizando exclusivas, así que ese es el mundo en el que vivimos. No tengo amor por ese mundo".

Parte del discurso de la actual generación de Microsoft es romper con las barreras del gaming impuestas por el hardware y la tecnología con perspectiva de exclusividad. De ahí que Xbox actualmente sea un ecosistema que incluye consolas, PC, la nube y dispositivos portátiles o de casa. Tanto Satya Nadella, como Phil Spencer, aseguran que el objetivo de esta nueva era de Xbox es llevar los videojuegos a miles de millones de personas.

