Anuncian nuevo juego de Hello Kitty, pero Butters de South Park ya lo jugaba en 2006

Hello Kitty es una de las franquicias de entretenimiento más conocidas en el mundo (sólo detrás de Pokémon) y más adorable o kawaii. Sanrio ha lanzado un montón de juegos de Hello Kitty y compañía, pero muy pronto debutará uno muy prometedor que llama la atención no sólo porque será lo más cercano a un Animal Crossing de Hello Kitty, sino también porque, aunque acaba de anunciarse, Butters de South Park ya lo jugaba en 2006.

Por increíble que parezca así es. Sanrio y la desarrolladora Sunblink revelaron Hello Kitty Island Adventure, que se describe oficialmente como juego de aventura de mundo abierto que contará con la presencia de un montón de los personajes de Sanrio, como Hello Kitty, Melody, Keroppi, Tuxedo Sam, Cinnamoroll y Gudetama, con los que el jugador podrá convivir por medio de un personaje original que podrá crear.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

Hello Kitty Island Adventure es el Animal Crossing de Sanrio

El primer punto que llama la atención es que será básicamente el Animal Crossing de Sanrio que los fans siempre desearon, pues ofrecerá un montón de contenido que está presente en los títulos de simulación de Nintendo, como construir objetos, mejorar la amistad con otros personajes que viven ahí, así como decorar cabinas para invitar a otros visitantes.

En Hello Kitty Island Adventure será posible también nadar y descubrir un mundo subacuático, cocinar, estar a la moda gracias a una gran variedad de opciones de personalización, tomar fotografías, explorar ruinas y resolver acertijos, hasta convertirse en sirena y ponerle piña a la pizza.

El juego estará disponible únicamente en Mac, iPhone, iPad y Apple TV a partir del próximo 28 de julio, puesto que el proyecto es exclusivo de Apple Arcade, el servicio de suscripción que da acceso a un gran catálogo de títulos para dispositivos Apple. El título tendrá soporte postlanzamiento y promete más contenido.

Por si te lo perdiste: juego de Nintendo DS predijo la formación de Nintendo Productions.

¿South Park predijo juego de Hello Kitty?

Ciertamente, el proyecto se ve muy prometedor (ya puedes prerregistrarte), pero, como te comentamos, debutará hasta el próximo mes, pero hay alguien que ya estaba jugándolo en 2006: Butter de South Park.

En un episodio de la caricatura, el que seguramente recuerdas por estar basado en World of Warcraft (Haz el amor, no el Warcraft), Cartman estaba detallando un plan para jugar con sus amigos el MMORPG de Blizzard Entertainment cuando Butters expresa que no juega World of Warcraft, sino Hello Kitty Island Adventure.

Por supuesto, en ese entonces no existía el título y Sanrio quizá no tenía planes de trabajar en él, sino que se trataba de un título que los creativos de South Park usaron para mofarse de los gustos diferentes de Butters, ya que se imaginaba que el título hasta entonces ficticio estuviera más orientado a las niñas.

De cualquier manera, no deja de resultar curioso que la caricatura de cierta forma "predijera" el proyecto y que Hello Kitty Island Adventure se convirtiera en un juego tan real como World of Warcraft.

¿Qué opinas del nuevo juego de Hello Kitty y su curiosas relación con South Park? Cuéntanos en los comentarios.

Hello Kitty Island Adventure debutará el 28 de julio en Apple Arcade. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este servicio si visitas esta página.

Video relacionado: Lo que NO TE CUENTAN sobre los servicios de videojuegos

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News