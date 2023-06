Niantic alegró a jugadores de Pokémon GO con sorpresivo update, pero fue un error

Es muy común que Niantic haga enfurecer a los jugadores de Pokémon GO. De hecho, no pasa mucho tiempo sin que se presente una nueva polémica en el título móvil, que los fans llegan a creer que les causa más enojos que alegrías. Como una sorpresiva actualización que los puso muy felices, pero que al final todo fue un error.

La compañía encargada del juego sorprendió a los usuarios, que reportaron con sorpresa a inicios de semana una mejora en la aparición de Pokémon en su radio de interacción. Aparentemente, Niantic habría duplicado el radio de encuentro de criaturas, lo que permitía que los usuarios capturaran más Pokémon sin necesidad de moverse.

Niantic confundió a los jugadores de Pokémon GO; todo fue un error

Tomando en cuenta los precedentes, los jugadores creían que era algo demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, miembros de la comunidad que tienen contacto con Niantic, como JHHonda121, se pusieron en contacto con la compañía, que les confirmó que no era un bug, sino que el juego estaba funcionando como se planeaba.

So, I hear this news and go to reconfirm the information from Niantic and it was deleted and we have now been told it was a mistake.... 1 step forward and 3 steps back.... I swear 🙃🙃🙃 https://t.co/gqnVMxmwQ1 — JRHonda121 (@JRHonda121) June 27, 2023

Desafortunadamente, el gusto duró muy poco, puesto que Niantic salió públicamente a habar al respecto y ofreció información distinta, ya que reveló que algunos usuarios estaban experimentado un incremento en el actual radio de interacción y que se trataba de un "efecto involuntario" derivado de una corrección de un bug destinada a mejorar la experiencia cuando el dispositivo sufre drift del GPS.

Some Trainers may have experienced an increase to the current interaction radius. This was the unintended effect of a bug fix intended to improve the Pokémon encounter experience when your device is experiencing GPS drift. While we’re reverting this change, we will take your… — Niantic Support (@NianticHelp) June 27, 2023

Habiendo aclarado el malentendido, la compañía confirmó que revertiría este cambio, no sin antes mencionar que tomará en consideración la retroalimentación de los fans en este caso, lo que, como se esperaba, dejó a todos enojados.

I was walking around last night and thought to myself:



“Wow, the new spawn radius is showing me Pokémon that are far from my usual path. I want to explore more and see what else I can find.”



Today, Niantic does this. Why?

Just, why?#PokemonGO https://t.co/52prhH7jdQ pic.twitter.com/jac5fQnKgt — SpeediestChief2 (@SpeediestChief2) June 27, 2023

