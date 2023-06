Popular estudio llevará sus juegos a Xbox Game Pass gracias a un acuerdo con Microsoft

Microsoft quiere que Xbox Game Pass sea aún más atractivo para los jugadores, así que acaba de cerrar un importante acuerdo para llevar interesantes títulos a su plataforma. Varias compañías, entre ellos muchos estudios independientes, se han beneficiado del servicio y, ahora, 11 bit studios se unirá a esta lista.

Por si no lo sabes, dicho estudio de Polonia es el responsable de éxitos como This War of Mine y Frostpunk. Gracias a un trato con Microsoft, varios de sus siguientes títulos se podrán disfrutar en Xbox Game Pass.

11 bit studios apostará en grande por Xbox Game Pass

11 bit studios aseguró que está satisfecho con Xbox Game Pass y su modelo de negocios. Precisamente This War of Mine y Frostpunk tuvieron una muy buena recepción con el servicio, así que el estudio está dispuesto a seguir colaborando con Microsoft.

Desde su perspectiva, Xbox Game Pass contribuirá de forma importante a sus resultados financieros en el futuro. Así que llevarán varios de sus nuevos títulos directamente al servicio. Actualmente, el estudio trabaja en Frostpuk 2 y en una nueva IP llamada The Alters

“En opinión de la compañía, hacer que los juegos estén disponibles en el programa Game Pass tendrá un impacto significativo y positivo en los resultados financieros de la compañía en periodos posteriores. La lista de juegos participantes se anunciará en una fecha posterior”, afirmó el estudio.

Sin duda, se trata de una gran noticia para los usuarios del servicio, que en los próximos meses podrán disfrutar los estrenos de 11 bit studios con sólo tener su suscripción activa. Se espera que el estudio confirme los siguientes juegos que llevará a Xbox Game Pass pronto.

