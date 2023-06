Chivas forma alianza con Luminosity para conquistar la escena de Apex Legends

Las Chivas de Guadalajara incursionaron en los esports desde hace tiempo y quieren ganar más terreno en la escena competitiva. Para ello, Chivas esports cerró una importante alianza con Luminosity Gaming, una de las organizaciones de deportes electrónicos más importantes de América.

El resultado es LG Chivas, un nuevo proyecto con el que buscarán conquistar la escena competitiva de Apex Legends, concretamente la Global Series. Se trata de una asociación de varios años que beneficiará a la división de esports del equipo mexicano de futbol y a la organización canadiense.

De acuerdo con los detalles, la alianza le ayudará a Luminosity Gaming a expandir aún más su alcance en los esports de América. Así que tendrá acceso a las instalaciones del estadio Akron. Por su lado, Chivas ganarán más presencia en la escena competitiva, donde ya está presente con equipos de League of Legends, Clash Royale y más juegos.

“Estamos increíblemente emocionados de trabajar con un club de futbol tan grande como Chivas. Creemos que esta asociación brindará oportunidades nuevas y emocionantes para Luminosity, y esperamos con ansias lo que podemos lograr juntos”, afirmó Alex González, director de la compañía canadiense.

Por su parte, Santiago Montes, director de innovación y negocios digitales de Chivas, afirmó que la alianza con Luminosity abrirá un nuevo capítulo en su carrera en los esports. Asimismo, será la oportunidad para que puedan llegar a más audiencias de todas las regiones.

“Esta asociación no sólo fortalece nuestra presencia en el mundo de los deportes electrónicos, sino que también se alinea perfectamente con nuestras ambiciones de llegar e interactuar con la audiencia más joven y la generación digital.

“Esta alianza estratégica con Luminosity Gaming sin duda desempeñará un papel fundamental en la creciente narrativa de los esports de Chivas", afirmó Montes. Abajo puedes ver los anuncios que las compañías hicieron en sus redes sociales.

