Microsoft nunca consideró convertir a Call of Duty en un exclusivo de Xbox

Microsoft hace todo lo posible para conseguir que los organismos reguladores de todo el mundo den el visto bueno a la adquisición de Activision Blizzard. Sin duda, gran parte de la conversación se volcó hacia Call of Duty. ¿Acaso la franquicia militar será una exclusiva de Xbox en caso de que el acuerdo llegue a buen puerto?

Desde hace meses, Microsoft, Sony y las autoridades están en un constante tira y afloja. Mientras Phil Spencer de Xbox asegura que los próximos juegos saldrán en otras plataformas, Jim Ryan de PlayStation externa su temor de perder la franquicia. A la par, los reguladores creen que la exclusividad puede dañar a la industria.

Una vez más, la saga bélica fue tema de conversación durante el actual duelo legal entre Microsoft y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

En una declaración escrita que se presentó para la audiencia del juicio, Amy Hood, directora de finanzas de Microsoft, dio a conocer que nunca se discutió la posibilidad de hacer que Call of Duty sea un exclusivo de ecosistemas Xbox. En el documento, recalca la importancia de mantener la franquicia en otras plataformas, incluido PlayStation.

“Nunca se evaluó ni discutió conmigo la posibilidad de hacer que Call of Duty fuera un exclusivo de Xbox, ni siquiera se mencionó en alguna de las presentaciones o discusiones con la junta directiva. Entendí la necesidad de mantener Call of Duty en otras plataformas”, indicó la directora de finanzas.

Adicionalmente, Amy Hood señaló que buscan que los juegos de Activision estén “más disponibles, no menos”. Asimismo, sugirió que es beneficioso para Microsoft que la saga bélica esté disponible para PlayStation. También remarcó que Activision Blizzard debe generar dinero a la brevedad cuando el acuerdo se concrete.

Microsoft CFO Amy Hood, who approved the $69 billion bid for Activision: "The possibility of making Call of Duty exclusive to Xbox was never assessed or discussed with me, nor was it even mentioned in any of the presentations to or discussions with the Board of Directors."