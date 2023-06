¡Fail! Sony revela por accidente los ingresos que genera Call of Duty en PlayStation

La batalla legal entre Microsoft/Activision Blizzard y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) continuó este jueves 28 de junio. Sin duda, el cuarto día de este proceso estuvo repleto de revelaciones importantes. Gracias a un desliz de Sony, sabemos que Call of Duty es una máquina de hacer dinero en ecosistemas PlayStation.

Ciertamente, la supuesta exclusividad de Call of Duty es uno de los puntos más controversiales de este caso. A lo largo de los últimos meses, Jim Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment, dejó ver su temor de que PlayStation pierda la franquicia bélica en caso de que Microsoft adquiera Activision Blizzard con éxito.

En su participación en el juicio, Sony entregó un documento de Jim Ryan donde comparte información de lo más interesante. A pesar de que censuró información confidencial que no debía salir a la luz con un marcador negro, el texto aún es legible. Si bien el tribunal lo retiró, ya era demasiado tarde.

Millones de personas juegan Call of Duty en PlayStation

Gracias a este desliz, sabemos que The Last of Us: Part II y Horizon Forbidden West costaron una millonada. Asimismo, ya conocemos la cantidad de usuarios que juegan Call of Duty en PlayStation y la cantidad de ingresos que generan en dichos ecosistemas.

De acuerdo con el documento, más de 14 millones de usuarios (por dispositivo) pasaron 30% o más de su tiempo con Call of Duty, más de 6 millones gastaron más de 70% y la impactante cantidad de 1 millón de jugadores pasaron 100% de su tiempo de juego con la franquicia bélica de Activision.

Esto quiere decir que un millón de jugadores de PlayStation sólo jugaron Call of Duty durante 2021. Sony proporcionó estos datos para demostrar que que sus ingresos sufrirán en caso de que la franquicia se convierta en una exclusiva de Xbox. Esto está en sintonía con sus declaraciones anteriores, donde indicó que las ganancias que obtiene de esta IP le permiten desarrollar sus títulos exclusivos.

En el documento que proporcionó en el juicio, la compañía liderada por Jim Ryan indicó que Call of Duty tuvo un valor de $800 MDD en ingresos para PlayStation sólo en Estados Unidos durante 2021. Las ganancias en todo el mundo fueron de $1.5 MMDD. Esta cifra sólo contempla las ventas de los juegos.

A juzgar por la redacción del texto, la franquicia de Activision genera entre $13.9 MMDD y $15.9 MMDD al año gracias a las suscripciones, microtransacciones y más. Debido a que las cifras están censuradas con marcador, no son del todo legibles. Aún así, está claro que la IP genera mucho dinero en PlayStation.

Finalmente, Sony comentó en el documento que el juego de Call of Duty que debutará a finales de 2023 marcará el final del acuerdo de marketing exclusivo entre PlayStation y Activision.

Pero cuéntanos, ¿te imaginabas que la franquicia generaba tanto dinero? Déjanos leerte en los comentarios.

