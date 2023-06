Sony quiere Roblox en PlayStation; relaja medidas de protección a menores

Roblox ha construido un éxito enorme en años recientes y fácilmente se codea con las propuestas más exitosas del gaming. Sin embargo, su diseño como plataforma creativa y no propiamente como un videojuego con un concepto definido ha permitido que pase por debajo de los radares sorprendiendo a propios y extraños cuando se habla de sus ingresos y ganancias. Por extraño que parezca, Roblox no está en PlayStation (sí se encuentra en Xbox) y al parecer Sony ha dicho "no más".

Video: PlayStation en riesgo por los juegos como servicio

De acuerdo con un reporte de Axios, Sony está muy interesado en que existe una versión de Roblox para PlayStation y al parecer la compañía japonesa ya lleva algo de avance al respecto, Más allá de las adecuaciones que se tienen que llevar a cabo en términos técnicos para que Roblox opere en PlayStation, lo que sorprende es lo que la marca de Sony está haciendo para que el juego pueda debutar ya que hasta ahora no ha podido hacerlo debido a las políticas y lineamientos de protección de menores que existen en la plataforma.

NEW - PlayStation policies around anything that "could potentially exploit" children are the reason Roblox isn't on Sony's consoles, PlayStation chief Jim Ryan told investors in early 2022



