"Se volverá un casino" Exproductor de Blizzard arremete contra Xbox Game Pass

Las declaraciones de Jim Ryan sobre Xbox Game Pass donde aseguró que no es del gusto de las empresas encendieron los ánimos y hoy las redes sociales muestran comentarios de apoyo y crítica en torno al servicio de Microsoft. Ayer, te hablamos del apoyo que dio Bohemia Interactive asegurando que Xbox Game Pass es benéfico para ellos y sus juegos pero ahora toca ver el otro lado de la moneda con un desarrollador que augura un futuro nada agradable.

Video: La mejor exclusiva de Microsoft es Xbox Game Pass

Mark Kern, quien fuera productor de Warcraft, StarCraft y Diablo 2 en Blizzard encendió las redes sociales luego de publicar en su cuenta de Twitter una crítica contra Xbox Game Pass y advirtiendo lo que sucederá con el servicio en el futuro. De inicio, el creativo señaló que el único que gana con Xbox Game Pass es Microsoft pues el servicio en realidad opera con un modelo que favorece las prácticas predatorias que en algún momento llevarán a una mayor presencia de juegos con microtransacciones hasta convertirse "en un casino":

Gamepass is great for Microsoft and horrible for individual games.



You know how games have to make money if they are so cheap on Gamepass?



In game purchases and predatory monetization.



The goal is to get you in cheap, then monetize you like a casino. y’all cheering this.