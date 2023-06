EVO 2023 ya superó a la edición del año pasado; más de 9000 personas competirán

Evolution Championship Series, conocido simplemente como EVO, es una de las competencias más importantes para la comunidad de juegos de lucha. Luego de vivir años difíciles debido a la contingencia sanitaria y los escándalos por acoso, el torneo regresó con firmeza en 2022 con un evento presencial. Afortunadamente, la edición de 2023 promete ser más exitosa.

EVO 2023 tendrá lugar del 4 al 6 de agosto en el Mandalay Bay de Las Vegas, Estados Unidos. Durante los 3 días de competencia, centenares de jugadores de todo el mundo participarán en torneos de diversos títulos en un intento de encontrar la gloria y levantar el trofeo de campeón. Las inscripciones siguen abiertas y cerrarán en menos de 2 semanas.

Por si te lo perdiste: Street Fighter 6 hace historia para la franquicia y rompe récord en EVO

Aunque tendremos que esperar para descubrir el número de jugadores que competirán en los torneos del evento principal, el certamen ya alcanzó un importante hito de participantes registrados.

Video relacionado: PlayStation adquiere EVO, el importante y prestigioso torneo de juegos de peleas

Esta semana, la cuenta oficial de EVO compartió una imagen de Dragon Ball Z. Los conocedores sabrán muy bien que Vegeta dice “Over 9000” en esa escena del show animado, al menos en el doblaje al inglés. Así pues, es fácil asumir que los organizadores del evento adelantaron que más de 9000 personas ya se inscribieron a un torneo.

Para contextualizar, la edición del año pasado tuvo alrededor de 7000 participantes repartidos en los torneos principales. Por otra parte, en el evento de 2019, el último antes de la contingencia sanitaria, 9230 jugadores se inscribieron y compitieron.

With only 10 days left to sign up, here is the current #Evo2023 Registration Leaderboard! pic.twitter.com/XaHCb5d7uu