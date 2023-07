“Son insostenibles”, devs reaccionan a los presupuestos millonarios de TLOU: Part II y Horizon Forbidden West

Hoy más que nunca, crear videojuegos AAA es una tarea titánica que conlleva mucho tiempo y dinero. Mientras los procesos de desarrollo son cada vez más longevos y se extienden por años, los presupuestos también aumentan de manera exponencial. ¿La producción de estos proyectos es insostenible?

Como parte del juicio entre Microsoft y la FTC, Sony presentó nuevas pruebas. Sin embargo, cometió un error y censuró de manera deficiente los documentos. Debido a este desliz se revelaron los presupuestos multimillonarios de The Last of Us: Part II y Horizon Forbidden West.

En específico, el título de Naughty Dog costó $220 MDD, mientras que el juego de mundo abierto de Guerrilla Games tuvo un presupuesto de $212 MDD. Vale la pena señalar que esas cifras no contemplan los gastos de las campañas de marketing y promoción.

Desarrolladores reaccionan a los impresionantes presupuestos de los exclusivos de PlayStation

Naturalmente, estos datos llamaron la atención de los jugadores y personalidades de la industria. Lisette Titre-Montgomery, exdesarrolladora que trabajó en Psychonauts 2, remarcó que Sony gastó más de $200 MDD durante 6 años antes de obtener cualquier tipo de ganancia y puntualizó que estudios de 200 empleados como Naughty Dog “son insostenibles”.

Shana, exproductor de Xbox y Capcom, complementó la información anterior y afirmó que Sony gastó un promedio aproximado de $15,000 USD por empleado al mes. Debido a que la compañía empieza a ganar dinero cuando lanza el producto al mercado, los retrasos son muy caros. “Si alguna vez te preguntas ‘¿Por qué un desarrollador no puede retrasar la fecha de lanzamiento?’, la respuesta es esa”, afirmó.

Aunque los videojuegos generan ganancias multimillonarias y cuentan con presupuestos abultados, parece que los desarrolladores de la industria sufren un recorte salarial. Así lo afirmó Nigel Davis, productor de Marathon de Bungie. “Si tuviéramos que trabajar en otros campos tecnológicos, ganaríamos más. Conozco a muchos que dejaron los juegos para trabajar en otros campos y ahora ganan mucho más”, indicó.

Por supuesto, personalidades de la escena independiente también reaccionaron y mostraron su asombro. Por ejemplo, Rami Ismail, exdesarrollador de Vlambeer, dijo que una décima parte de los presupuestos de The Last of Us: Part II u Horizon Forbidden West es suficiente para “financiar 20 o 30 juegos indie increíbles”.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que los precios se salieron de control? Déjanos leerte en los comentarios.

