"Internet está cada vez más roto", fundador de Epic Games critica bloqueo de Twitter

Hace algunas horas, Twitter restringió el acceso a la plataforma social y sólo los usuarios resgistrados o con cuenta pueden ver el sitio. Esta nueva medida no fue del agrado de muchos y entre ellos está el fundador de Epic Games.

Tim Sweeney, como muchos usuarios normales, aprovecha su cuenta de Twitter para expresar opiniones y conversar con usuarios de la plataforma. El directivo no dejó pasar la reciente medida prohibitiva de Twitter, sino que expresó una fuerte crítica no sólo a los responsables de esta medida, sino a la navegación en Internet en general.

Sweeney pronto se dio cuenta del cambio y aprovechó este caso para dejar claro que para él "el Internet se siente cada vez más roto" y procedió a explicar que así lo cree por diversas razones que entorpecen la navegación en Internet.

"Internet se siente cada vez más roto. Los sitios de noticias tienen muros de pago o cuentas bloqueadas, reddit tiene muros molestos, la búsqueda de Google arroja publicidad no deseada y SEO hasta el punto de la inutilidad, y ahora Twitter tiene muros de cuenta", expresó el directivo. "La navegación web se siente horrible ahora".

Several hundred organizations (maybe more) were scraping Twitter data extremely aggressively, to the point where it was affecting the real user experience.



What should we do to stop that? I’m open to ideas.