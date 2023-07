¿Cuándo se emitirá el veredicto de la batalla legal entre la FTC y Microsoft?

Como bien sabrás, esta semana se llevó a cabo el proceso judicial en torno a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, a la cual la FTC se opone. Las partes involucradas ya dieron sus argumentos, pero aún no hay veredicto, ¿cuándo se dará a conocer?, ¿qué pasa si gana la FTC?, ¿la compra de Activision se vendrá abajo?

El pasado jueves se celebró el 5º día de la audiencia y en ella tanto la FTC como Microsoft emitieron sus argumentos finales para hacer que la jueza tome su decisión y emita el veredicto que sería crucial para el acuerdo.

¿Por qué están peleando legalmente la FTC y Microsoft?

Primero es fundamental saber por qué la FTC y Microsoft están en medio de una batalla legal. Claramente, la FTC quiere impedir la compra de la compañía, pero este caso o batalla legal no es precisamente para "impedirlo".

La FTC es la parte demandante y abrió el caso con el objetivo de conseguir más tiempo y que la jueza otorgue una orden judicial conjunta preliminar, que impediría que la compra de Activision Blizzard King se concrete efectivamente en la fecha pactada, el 18 de julio de 2023.

¿Por qué la FTC quiere conseguir más tiempo? Porque su objetivo es bloquear la compra, pero para ello primero tiene que participar en una demanda aparte que interpuso en diciembre del año pasado y que está agendada para el próximo 2 de agosto, en la que mostrará ante la autoridad judicial sus pruebas finales para bloquear la compra.

¿Qué pasa si gana Microsoft o la FTC?

Así pues, quien gane la batalla no determina el destino definitivo de la compra. Sin embargo, es algo sumamente crucial.

El problema es que si se otorga esta prórroga a la FTC se alteraría tanto el acuerdo que Microsoft tendría que renegociar los términos de la compra con Activision Blizzard King y se vería casi forzada a echarlo por tierra, lo que significaría pagarle $3 MMDD a Activision como tarifa de ruptura.

Por otro lado, si Microsoft saliera favorecido, esto significaría que la compra se concretaría antes de que la FTC presente sus evidencias. Aunque la FTC podría luchar y hasta deshacer el acuerdo, sería un camino cuesta arriba y no se descarta que la reguladora simplemente deje atrás el caso, algo similar con lo que pasó con Meta y la adquisición de la compañía de realidad virtual Within, tal como refiere The Verge.

Microsoft hizo saber que contemplaba la opción de saltarse el Reino Unido en caso de que sea el único opositor, lo cual puso algo de peso en la FTC, puesto que, si se le negaba la orden preliminar, no habría ningún otro organismo que bloquee la compra (aunque no dudamos que Microsoft haga todo lo posible para convencer también a la CMA).

"La medida cautelar solicitada por la FTC, por lo tanto, es casi seguro que arruine la transacción", expresó Microsoft (vía The Verge) y mencionó que no hay necesidad de la orden preliminar, puesto que, aunque la jueza se la niegue, el organismo regulador podría obtener una reparación efectiva al final del proceso administrativo en caso de salir vencedor [en su audiencia de agosto] y al final podría obligar a Microsoft deshacerse de Activision Blizzard King.

¿Cuándo se sabrá al ganador del caso: la FTC o Microsoft?

En cuanto al caso del que la FTC y Microsoft esperan respuesta, tras escuchar los argumentos finales, la jueza mencionó que no le tomará meses dar el veredicto, a manera de broma, aunque reconoció que no se trata de un asunto sencillo. Recordemos que los jueces, a pesar de estar muy preparados, no tienen profundo conocimiento sobre esta clase de casos en materia de videojuegos.

"Voy a hacer lo mejor. Es complicado", expresó la jueza Jacqueline Scott Corley.

Tanto la FTC como Microsoft todavía tienen hasta el lunes por la tarde para cumplir con algunas tareas propias del procedimiento legal. El 4 de julio es día festivo en Estados Unidos, por lo que, tal como menciona IGN, se esperaría un veredicto tan pronto como el próximo miércoles 5 de julio, pero bien podría llegar más tarde.

