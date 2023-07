Insider revela supuestos detalles de historia de The Last of Us: Part III

Hasta ahora, The Last of Us: Part III no ha sido anunciado de forma oficial; sin embargo, el proyecto se antoja inevitable y muchos quieren saber qué está planeando Naughty Dog. Por esto llamó mucho la atención que un famoso insider de cine y televisión compartió información sobre la historia de esta nueva entrega.

DanielRPK, uno de los insiders más conocidos del mundo del cine y del MCU, recientemente hizo una publicación en su Patreon. En ella reveló que recibió información sobre casting que parece revelar detalles sobre el siguiente episodio de The Last of Us.

The Last of Us Part 3 👀https://t.co/mmN8ID6gIK — Daniel Richtman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) July 2, 2023

Según su información, en alguna parte de The Last of Us: Part III veremos a un grupo de carroñeros que viven a las afuerzas de una ciudad postapocalíptica. Todos ellos viven en una casa victoriana que utilizan como su base.

Aparentemente, Naughty Dog está buscando talento para interpretar a los siguientes 5 personajes:

Val: mujer que es líder del grupo de carroñeros

Ezra: hombre que quiere quitarle el control a Val

Lucas: un hombre cariñoso que, tras desarrollar una relación con otro carroñero, muestra su lado obscuro

Mason: un exsoldado que tendrá que elegir entre su lealtad a Ezra y el resto de la casa

Gracis: Mujer de entre 18 y 25 años

Ten en cuenta que en ningún momento DanielRPK señaló que estos personajes vayan a ser el enfoque principal de The Last of Us: Part III. Así pues, puede que simplemente sean parte importante de la historia, como lo fueron Sam y Henry en The Last of Us.

Dicho lo anterior, también hay quienes especulan que en realidad DanielRPK se confundió y que esta información de casting es para el The Last of Us como servicio que está preparando Naughty Dog. Dicho esto, anteriormente el insider había apuntado que el estudio está trabajando en la tercera parte de su historia.

Cabe mencionar que, hasta ahora, Naughty Dog no ha dicho nada sobre The Last of Us: Part III. Así pues, te recomendamos tomar esta información con un grano de sal. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por un nuevo The Last of Us? Cuéntanos en los comentarios.

