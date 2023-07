Starfield: modder promete soporte para Nvidia DLSS 3 pese a acuerdo con AMD

El acuerdo con tintes de exclusividad entre AMD y Bethesda para que Starfield aproveche totalmente la tecnología FSR 2 no cayó nada bien en la comunidad de PC, acostumbrada a la libertad de decisión respecto a hardware y software. Lo anterior implica una probable ausencia de soporte para la tecnología Nvidia DLSS y mientras se sigue en esperar de una respuesta oficial de las compañías involucradas, la comunidad ya trabaja en una solución.

Video: Control y Audífonos Inalámbricos Xbox - Tráiler Edición Limitada de Starfield | Xbox Showcase 2023

Los entusiastas del gaming en PC no conocen de límites y si bien el acuerdo entre AMD y Bethesda levantó ámpula entre algunos sectores, ya hay respuesta de un miembro reconocido de la comunidad para lidiar con ello. Se trata del modder "PureDark" quién confirmó que ya trabaja en un mod para asegurar el soporte de Nvidia DLSS 3 5 días antes del lanzamiento y prometió que seguirá con su labor para asegurar soporte para Nvidia DLSS 2 en una fecha posterior al lanzamiento del esperado título de temática espacial.

Starfield & DLSS fans, don't worry. PureDark is on the case. Says they'll mod in DLSS3 in the first 5 day early release. Whoa! pic.twitter.com/zQpatsf2R1