¡Cada vez más cerca! Dicen que este estudio ya trabaja con el sucesor de Switch

Si bien Nintendo asegura que todavía hay Switch para rato, actualmente se piensa que esto incluye la última tanda de grandes títulos para esta consola híbrida como Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Super Mario RPG y Super Mario Bros. Wonder y un periodo de transición hacia su nuevo sistema. Si esto es cierto, en este momento debe haber estudios con el kit de desarrollo de la nueva consola en sus manos y un nuevo rumor refiere a un viejo conocido.

MercurySteam ya tendría el kit de desarrollo de la nueva consola de Nintendo

De acuerdo con información del usuario de Twitter "Nash Weedle" un estudio de desarrollo español ya cuenta con el kit de desarrollo del sucesor de Switch y esto indicaría que la revelación de detalles oficiales está cerca. La relación Nintendo - España se entiende a partir de MercurySteam, estudio que ganó notoriedad con las recientes entregas de Metroid en 2D, tanto para 3DS, como para Switch. De hecho, el usuario que publicó este rumor fue de los primeros en revelar la existencia de Metroid Dread así que la posibilidad de tener acceso a información de primera mano es de consideración.

Leak Express:



⚠️El kit de desarrollo de Switch 2 ha llegado a España.



Que un estudio español ya disponga del kit, frente a la política de secretismo de Nintendo, es un impulso en sus relaciones e indica que estamos en las últimas fases previas a la presentación de la consola. pic.twitter.com/E6JjUAAlEa — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) July 1, 2023

Como toda información de este tipo, es preciso tomarla con reserva pues se sabe que Nintendo es receloso de todo lo que sucede en cuanto a sus proyectos, sin embargo, tratándose de la última parte del ciclo de Switch no es de extrañarse que comiencen a surgir rumores, filtraciones y demás relacionados con la próxima consola de la compañía japonesa.

Hasta el momento, Nintendo ha revelado que sus objetivos para su nueva generación incluyen garantizar una transición amigable para el usuario además de que por primera vez se dará continuidad a las cuentas de usuario, de manera que la que creamos para Switch será la misma para la nueva consola.

Por otra parte, en marco de las audiencias donde se vieron la cara Microsoft y la FTC, Bobby Kotick, director de Activision Blizzard, reveló detalles sobre la próxima consola de Nintendo y aseguró que en términos de potencia será parecido a la generación de PlayStation 4 y Xbox One.

