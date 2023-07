Season: A Letter to the Future fracasó; Scavengers despide a más de la mitad del personal

La industria de los videojuegos vive su mejor momento pues el éxito financiero y el reconocimiento como el medio de entretenimiento más popular en el mundo ya cuelgan como medallas. En este momento, el gaming sigue dando para todo tipo de propuestas y público pero no deja de ser un negocio. Lamentablemente, por más bueno que sea un videojuego, como proyecto comercial puede considerarse un fracaso si las ventas no lo favorecen y este es el caso del reconocido indie Season: A Letter to the Future.

Video: Reseña - Season: A Letter to the Future

Season: A Letter to the Future fue un desastre en ventas y esto provocó despidos en Scavengers

De acuerdo con un reporte de Exputer, Scavenger Studio, responsable de Season: A Letter to the Future, despidió a más de la mitad de trabajadores luego del fracaso comercial que tuvo este indie que debutó a inicios de 2023. Según información vertida en redes sociales, Season: A Letter to the Future se vino abajo tras su lanzamiento pues pese a que las críticas lo favorecieron no pudo superar 60,000 copias vendidas, cifra insostenible, muy inferior a las expectativas comerciales y razón por la que se tomó una medida radical como el recorte de personal

Justement j'ai pu obtenir un complément d'infos :



- plus d'une moitié du studio licenciée, voire 2/3



- Season a vendu moins de 60k copies, trop peu pour que le studio rentre dans ses frais



- Selon LinkedIn, Simon Darveau a quitté Scavengers en mars (objectif nouveau studio) https://t.co/K6BzBaicTj — Gautoz ➡️ Ulule.com/Origami-Media (@gautoz) June 25, 2023

La triste noticia fue confirmada por el artista 3D Mathieu Sauve Leroux, quien compartió en su perfil de LinkedIn el siguiente mensaje: "desafortunadamente, Scavengers Studio sufrió despidos masivos, y la mayoría de mis colegas y yo estamos actualmente sin trabajo. Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar en este maravilloso juego llamado Season, y de haber colaborado con este equipo increíblemente talentoso durante los últimos 4 años".

Scavengers Studio fue fundado en 2015 y tiene sede en Montreal, Canadá. Cuenta en su historial con el desarrollo de 2 videojuegos, el primero un Battle Royale de 2018 que trató de subirse al tren de este tipo de propuestas llamado Darwin Project, el segundo se trata del fallido, comercialmente, Season: A Letter to the Future.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Video: El cáncer que está matando a los videojuegos

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News