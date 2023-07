“Ayuden a atletas y no a payasos”, peleadora arremete contra Ibai y La Velada del Año III

Tal como se esperaba, La Velada del Año III fue un éxito y rompió récords de audiencia. El evento de Ibai Llanos también generó polémica e intensos debates en redes sociales, sobre todo luego de que Lara Fernández, luchadora profesional de muay thai y kickboxing, arremetiera contra el streamer y su popular evento.

Por medio de sus redes sociales, la deportista española criticó La Velada del Año III, pues considera que afecta a los deportistas de verdad. Se mostró decepcionada de que las personas paguen para ver a streamers pelear, cuando podrían apoyar a atletas de verdad que se esfuerzan para brillar en el duro mundo deportivo.

“A ver si os dejáis de tanta Velada del Año de Ibai y asistís, pagáis para vernos y nos ayudáis a los atletas de verdad y no a gente haciendo el payaso. Nosotros nos lo curramos día a día, sin ayudas, sin reconocimiento ninguno y ahora viene un tío con dinero a montar veladas y la gente lo ve y paga por ir a verlo", afirmó Fernández.

La peleadora empezó a recibir críticas por parte de los fans de Ibai y otros streamers que participaron en el evento de este fin de semana. Pese a esto, Fernández no se quedó callada y respondió a los ataques.

Fans de La Velada del Año critican a Lara Fernández

Tan pronto como la campeona de muay thai y kickboxing hizo su comentario sobre al evento, le empezaron a llover ataques por todos lados. La comunidad la señaló por no entender el propósito de La Velada del Año ni todo el trabajo que hacen los streamers para entretener a su audiencia. La deportista aprovechó la ocasión para criticar a todas esas personas que usan las redes sociales para defender a sus “ídolos”.

"Si queréis llamar la atención, venid a Twitter y escribid algo en contra de un YouTuber. Vendrán los fans en masa a insultarte y te retwittearán sin parar. No falla”, escribió la atleta.

Debido a los ataques y al acoso, la deportista decidió borrar su crítica al menos de Twitter. Aseguró que no le interesa escuchar a gente que ni siquiera está al tanto de los deportes que práctica y de cómo funciona todo ese sector.

“Madre mía… los defensores de los YouTubers cómo sois… Borro el tweet porque no me apetece recibir notificaciones de gente que no conoce mi deporte, ni a mí, ni lo que conlleva”, añadió Fernández.

Algunas personas le dieron su apoyo, pues concuerdan en que La Velada del Año III es todo menos un evento deportivo. Por el otro lado, también han gente que cree que el evento no afecta realmente a los deportistas, pues se trata de simple entretenimiento.

Pese a esto, se armó un gran debate respecto al impacto que Ibai y La Velada del Año tienen en la audiencia y en los medios, pues tiene la capacidad de superar a importantes eventos deportivos.

