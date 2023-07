¡Uno más! Square Enix cancela otro juego para dispositivos móviles

Está claro que los dispositivos móviles representan un mercado muy atractivo y, sobre todo, lucrativo. Por ello, las compañías llevan sus franquicias de renombre a ese terreno con la esperanza de encontrar una mina de oro. Naturalmente, algunas de estas propuestas fracasan y cierran sus servidores, mientras muchas otras ni siquiera llegan a ver la luz del día.

A finales de 2020, Square Enix reveló que la franquicia Just Cause iba a dar el salto a los móviles con Just Cause Mobile, un spin-off que presentaba una campaña para un solo jugador y modos de juego cooperativos y competitivos para hasta 4 y 30 jugadores, respectivamente.

El título iba a debutar originalmente en algún momento de 2021. Eventualmente, llegó a Singapur bajo el formato de acceso anticipado regional. También estuvo disponible con la misma modalidad en otras regiones. Por desgracia, el desarrollo experimentó dificultades y el proyecto sufrió múltiples retrasos que desembocaron en un fin abrupto.

Video relacionado: El fin de los Juegos como servicio

Es oficial: cancelan Just Cause Mobile

Square Enix compartió noticias decepcionantes esta semana. A través de un comunicado, dio a conocer que el desarrollo del videojuego para dispositivos móviles se canceló de manera definitiva y que la versión Early Access ya abandonó las tiendas digitales.

“Hoy tenemos importantes noticias sobre Just Cause Mobile. Con gran tristeza, anunciamos el fin del desarrollo. A partir del 3 de julio de 2023, el juego ya no aparecerá en las tiendas digitales. Nunca es fácil realizar un anuncio de esta naturaleza, especialmente a nuestros fans que esperaban el lanzamiento. Apreciamos con sinceridad el apoyo que nos dieron”, afirmó la líder de marca Anne-Lou Grosbois-Favreau.

Otro fracaso para Square Enix

Afortunadamente, los jugadores que gastaron dinero real en el videojuego durante su periodo de acceso anticipado regional recibirán reembolsos en sus cuentas de Google Play.

Con este fin prematuro, Just Cause Mobile se une a la extensa lista de juegos como servicio de Square Enix que fracasaron.

Pero cuéntanos, ¿esperabas este proyecto? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Just Cause.

Video relacionado: PlayStation en riesgo por los juegos como servicio

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente