Square Enix no sabe hacer juegos como servicio, ¿Foamstars corre peligro?

Square Enix ganó renombre en la industria de los videojuegos por sus RPG de antaño. La compañía sigue siendo referente, pero es tan deficiente en materia de juegos como servicio, que más bien parecen estafas al jugador y estas decisiones podrían marcar el destino de Foamstars.

La corta vida de Echoes of Mana

No acostumbro jugar títulos free-to-play o con modelo de juego como servicio, principalmente por el tiempo que hay que invertir en ellos. Sin embargo, cuando vi el arte de Echoes of Mana y me enteré de que el artista HACCAN estaría involucrado en el proyecto, decidí darle una oportunidad. Hoy el juego ya no existe.

Echoes of Mana estuvo disponible apenas un año o, como a Square Enix le gusta medir el tiempo, un invierno. Descargué el título el mismo día de lanzamiento, el 27 de abril de 2022 y no voy a negar que las primeras semanas me causó emoción ver reunidos a muchos personajes de los títulos de la serie por primera vez y las posibilidades de gameplay, que intentaba recrear animaciones clásicas... sin hablar de las ilustraciones inéditas.

Como es habitual en los proyectos con este modelo, Echoes of Mana debutó con problemas, pero el estudio de desarrollo WFS nunca dejó de darle soporte y constantemente lanzaba contenido nuevo en forma de personajes e historia, además de correcciones de bugs.

Decidí darle más oportunidades con la cartera y gasté un poco para obtener recursos en el juego y conseguir un personaje. Así, empecé procurando hacer las misiones diarias, que como en la mayoría de estos títulos, no toma más de 5 minutos. Poco a poco la plantilla de peleadores crecía conforme se añadían eventos especiales o capítulos de historia.

Pero luego de anunciar la celebración de medio aniversario, Square Enix dejó de compartir noticias a través de la plataforma para prensa y el power creep (lanzamiento de unidades que opacaban a las originales en poder) no eran signo de un juego saludable o sostenible. La incertidumbre era notoria en la comunidad del juego pese al compromiso del estudio y la temida noticia se confirmó en menos de 10 meses del estreno: Echoes of Mana dejaría de funcionar en mayo de 2023. No se organizó algo para el aniversario, sólo hubo un bonus de inicio de sesión y la oportunidad de conseguir muchos personajes gratis en los meses finales, lo cual se sentía más bien como Las golondrinas.

A diferencia de Bravely Default: Brilliant Lights, Square Enix no lanzó una versión off-line de Echoes of Mana, y lo mandó definitivamente al olvido.

Square Enix no sabe hacer juegos como servicio

La sensación general es que Square Enix quedó a deber. La tendencia es clara: sus juegos como servicio fracasan. ¿Por qué será? Porque no sabes hacerlos y, mucho menos, apoyarlos, aparte de que no escuchas a los fans. Son como una llamarada de petate que promocionas al inicio (tal vez sólo para apoyar el anime de Legend of Mana) y que en menos de un año dejas a la deriva.

La lista de fracasos es algo larga, especialmente extensa si tomamos en cuenta que estamos hablando de una de las compañías con más renombre de la industria.

Basta con decir que en la lista pudo estar Final Fantasy XIV, que logró salir adelante más por Naoki Yoshida que por Square Enix. Quizá recordaron que se trata de una de sus franquicias principales y, por lo tanto, no podía dejarla a la deriva... Si hicieran lo mismo con los demás proyectos, la historia sería otra.

A este paso, la compañía ya no se conocerá por los juegos que desarrolla, sino por los que cierra. Que los juegos dejen de funcionar poco después de un año de su debut es mucho más escandaloso que lanzarlos, en especial si no alcanzan los dedos de una mano para contarlos.

Claro, hay títulos que siguen sacando la casta por la compañía, como Final Fantasy XIV, y en móviles sigue dando soporte a NieR Re[in]carnation, Final Fantasy: Brave Exvius, Octopath Traveler: Champions of the Continent. Pero no deja de sentirse como 1 de cal por 10 de arena.

En los últimos meses, Square Enix llegó a promediar más de un juego cerrado por mes. ¡UN juego cerrado por mes!:

Bravely Default: Brilliant Lights ― 27 enero 2022 - 28 febrero 2023 (sólo en Japón, versión off-line disponible)

Marvel's Avengers ― 4 septiembre 2020 - 31 marzo 2023 (fin de soporte)

Chocobo GP ― 12 enero 2022 - 21 de diciembre 2022 (fin de soporte)

Final Fantasy VII: The First Soldier ― 17 noviembre 2021 - 11 enero 2023 (fin definitivo)

BABYLON'S FALL ― 3 marzo 2022 - 27 febrero 2023 (fin definitivo)

DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero's Bonds ― 28 septiembre 2021 - 26 abril 2023 (fin definitivo)

Echoes of Mana ― 27 abril 2022 - 15 mayo 2023 (fin definitivo)

Y es de esperar que, de seguir así, Square se exhiba como una compañía que no sabe hacer juegos como servicio y que agota poco a poco la confianza de los fans, pues errores como éstos provocan que la gente deje de sentir agrado o hasta empatía por una empresa.

El modelo de servicio deficiente y la visión de Square Enix

Alguna vez leí una opinión sobre la duración de los juegos como servicio, refiriéndose a que Fortnite había durado demasiado y que está bien que cierren los servidores.

La idea podría resultar polémica, pero si las compañías aceptan la estrategia, por lo menos deben dejarla clara desde el inicio. Delimitar el periodo de disponibilidad del juego antes de empezar a cobrar a los usuarios permite que estos decidan gastar durante el tiempo de vida del proyecto: como comprar un producto enlatado con todo y fecha de caducidad. Por otro lado, si el juego anuncia su cierre antes del año de su debut, los jugadores lo sentimos como una estafa descarada.

Necesitamos juegos en forma, no ensayos tibios ni medias tintas. Es esta tibieza la que acaba con franquicias, no la falta de apoyo de los fans. Para las siguientes entregas, los fans son más escépticos y piensan 2 veces antes de entrarle a estos juegos porque prefieren evitar decepciones y que los traten con la punta del pie.

Todas las compañías buscan hacer negocio, pero algunas lo disimulan o no lo hacen con descaro y le dan valor al consumidor. Nadie espera que todos los proyectos sean un Genshin Impact; el problema es que quieran hacer dinero ofreciendo menos. Específicamente, lo que es evidente con las acciones de Square Enix es no le importa satisfacer a los fans, sino hacer negocio aprovechándose del gusto de los jugadores.

Los enfoques de Square Enix son tan predecibles como tibios

En 2013, el director general de las división estadounidense y americana de Square Enix, Phil Rogers, reconoció que los juegos como servicio "no resuenan bien en los gamers", pero sin negar el interés de la compañía en este nuevo modelo.

En 2017, el otrora presidente de Square Enix, Yosuke Matsuda, dejó claro que la inversión en los juegos como servicio crecería porque consideraba que "se habían ido los días en que el single-player era lo primordial y el multijugador era lo secundario", y que entonces se había convertido en un nuevo "estándar para que los títulos [fueran] diseñados para jugarlos a largo plazo".

Esta estrategia originó muchos proyectos con modalidad de servicio, incluyendo algunos free-to-play. Curiosamente, Square Enix ha contribuido para que los juegos como servicio conserven esa mala fama, mediante lanzamientos de títulos que dejan de funcionar al año y que se sienten más bien como un sacadineros.

Por si fuera poco, Square Enix adoptó la misma postura con otras tecnologías nuevas.

Y sólo porque tú me cambiaste por unas monedas (imagen: Square Enix, LEVEL UP)

Algo en común que tienen el metaverso, los NFT y la inteligencia artificial es que son tecnologías de moda que tienen el factor embelesador por el que las compañías rápidamente quieren apostar.

Obviamente, Square Enix no es la excepción. Vimos como de los NFT se pasó a la inteligencia artificial y al metaverso para aprovechar la atracción que muchos sienten hacia cualquier movimiento o tecnología para empezar a hacer negocio.

Un ejemplo claro de Square Enix queriendo abarcar todas estas tecnologías es The Portopia Serial Murder Case, una prueba técnica experimental que emplea inteligencia artificial. Si bien el proyecto no tiene costo y todos pueden probarlo, deja mucho que desear y los fans criticaron la pésima implementación de inteligencia artificial en un juego clásico de Yujii Horii.

El problema con estas tecnologías es que, aunque son prometedoras, terminan sofocadas porque los intentos de los interesados están mal estructurados, y son sólo ensayos débiles que denotan escaso empeño, pero de los que esperan grandes éxitos. Es así como una idea interesante se echa a perder por un enfoque inadecuado o avaricia.

Square Enix, si tu negocio de los NFT va a ser tan frágil como la estructura tus juegos con modelo de servicio, ¿cómo quieres que los jugadores les den valor? ¡Patrañas!

Si así de incompetente es para hacer juegos o administrar sus franquicias, no estaría mal que las vendiera, como hizo con Tomb Raider, y que mejor se quede con sus NFT. Por lo menos, ya se confirmó un nuevo juego de Tomb Raider (y tal vez el regreso de Legacy of Kain) de la manos de Embracer Group.

¿Square Enix se equivocará también con Foamstars?

La preocupación de muchos es si Foamstars tendrá el mismo destino de los fracasos de Square Enix, teniendo en mente que se trata de un juego como servicio.

Los últimos títulos con este modelo han sido vituperados tanto por fans como por la crítica y no fueron títulos gachapón de bajo presupuesto, como Echoes of Mana, sino producciones ambiciosas, como un desarrollo de PlatinumGames (BABYLON'S FALL) o una enorme franquicia de Disney (Marvel's Avengers).

Foamstars es una franquicia completamente nueva que tiene más riesgo de fracasar y no dudamos de que Square Enix no hará mucho por salvarla si no resulta un éxito inmediato. Estamos hablando de la misma compañía que cerró los servidores de un Battle Royale de la exitosa IP Final Fantasy 14 meses después de su lanzamiento y que también hizo un desastre con el spin-off de carreras de la serie gracias a su microtransacciones y avaricia.

Claro, Foamstars puede ser un juego como servicio exitoso. Por lo que he visto, es probable que sea mejor que cualquiera de los juegos mencionados, el problema es que no tiene el historial de Square Enix a su favor y no sabemos si la compañía lo arruinará con monetización dentro del juego o dejándolo sin soporte después de unos meses.

Mi recomendación como jugador afectado por el cierre de los servidores de un título con modelo como servicio de Square Enix es tener cautela con este tipo de proyectos y el historial de la compañía, y evitar gastar a menos que te interese mucho el juego, porque nunca sabes cuando dejarán de funcionar.

En el mismo anuncio del fin de servicio de Echoes of Mana, Square Enix anunció un libro de arte del título, incluyendo diseños de personajes que no alcanzaron a salir. Si me hubieran dicho que este coleccionable existiría (la razón principal por la que comencé a jugarlo) y ―sobre todo― que el título dejaría de funcionar en un año, no lo hubiera descargado y mejor habría ahorrado el poco dinero que le metí para adquirir directamente el libro. Ahora sólo queda esperar que Square Enix ponga más compromiso en el próximo juego en forma de Mana, pero sobre todo, que no tenga nada de juego como servicio.

El recuerdo de que Echoes of Mana alguna vez existió (imagen: Square Enix))

