¡Tiembla, Twitter! Meta lanzará Threads, red social similar a la de Elon Musk

Mientras Elon Musk se empecina en hundir a Twitter con malas decisiones, un competidor podría aprovechar el mal momento de la red social para lanzar una plataforma parecida, sin embargo, a diferencia de las otras opciones que se han presentado para migrar, ésta cuenta con el desarrollo y apoyo de una de las compañías más grandes del mundo.

Hace unos momentos se anunció que el próximo 6 de julio Meta lanzará Threads, un clon de Twitter que estará vinculado con las cuentas de Instagram y que permitirá a los usuarios publicar, opinar y comunicarse a través de mensajes cortos de texto en una interfaz similar a la de la red social del pájaro azul que hoy vive su peor momento. Hasta ahora, se sabe que Threads funcionará como app dentro de Instagram y la ocasión se presenta como ideal para lanzarla al mercado ya que mientras Twitter cae, otras opciones como Mastodon o BlueSky simplemente no son capaces de atraer a los usuarios.

Twitter is falling apart and now Meta is about to launch Threads, its Twitter competitor, on July 6th https://t.co/8yyZcYabF8