Twitter pone más restricciones; ya no puedes ver tuits ilimitadamente ni estando verificado

Este fin de semana no ha sido bueno para los usuarios de Twitter. Se implementaron medidas polémicas que restringieron el acceso a la plataforma para quienes no tuvieran cuenta y hoy las restricciones se intensificaron, pues ahora no sólo se impide ver Twitter a los que no están registrados, sino también a los registrados y hasta los que pagan por Twitter Blue.

Si bien la controversia en torno a las nuevas medidas impuestas por Elon Musk causaron mucha controversia, ahora el enojo es mayor luego de que los usuarios registrados reportaran que las afectaciones los han impactado tanto a tal grado que no pueden ver Twitter.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

¿Por qué no puedo ver mensajes de Twitter? ¿Cuáles son los límites de tuits?

Musk dio a conocer el sábado 1 de julio que implementaría una nueva medida en Twitter que impediría que los usuarios con cuenta vieran ilimitadamente tuits, sino que habría un límite de visualizaciones diario por cuenta y lo interesante es que el límite sería mayor para los que pagaran Twitter Blue (la palomita azul).

El límite comenzó en 300 publicaciones por día para usuarios nuevos que acabaran de hacer una cuenta. Los usuarios de tiempo de la plataforma que no tuvieran verificación podrían ver hasta 600 publicaciones al día y los usuarios con Twitter Blue podrían ver hasta 6000 tuits por día.

Luego de la pésima recepción en la comunidad de usuarios (que reportaban problemas para ver hasta sus propios perfiles), Musk incrementó gradualmente el límite a 400, 800 y 8000, respectivamente. Al momento de publicación de esta nota, el límite es de 500, 1000, y 10,000 tuits, respectivamente.

Por si te lo perdiste: hasta el fundador de Epic Games criticó las polémicas medidas de Twitter.

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Los límites son temporales, de acuerdo con Musk, con la finalidad de combatir los "niveles extremos de robo de información y manipulación del sistema". Sin embargo, no mencionó cuanto tiempo podrían estar en efecto.

Ciertamente el límite actual en los diferentes casos puede parecer algo inalcanzable para algunos usuarios, pero de cualquier manera es controversial dado que antes no había ningún tipo de restricción, sobre todo para los usuarios de Twitter Blue, que pagan una suscripción para disfrutar la mejor versión del servicio.

Por otro lado, los usuarios sin cuenta o registro siguen sin tener acceso a Twitter.

¿Qué opinas de las nuevas medidas de Twitter? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Twitter si visitas esta página.

Video relacionado: Elon Musk quiere comprar Twitter: ¿afectará a los videojuegos?

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News