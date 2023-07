¡Prepárate! Ya sabemos cuánto pesará Starfield en Xbox Series X|S

Suponemos que nadie pensaba que Starfield sería un juego que ocupara una cantidad media o baja en una unidad de almacenamiento pues estamos hablando del videojuego más ambicioso de Bethesda y una aventura espacial con una escala enorme. Partiendo de esa idea, es un hecho que hay que considerar el espacio disponible en la SSD de nuestro Xbox Series X|S, en especial el segundo modelo, y ya contamos con información oficial para ello.

Video: Xbox Games Showcase + Starfield Direct - Impresiones

El sitio oficial de Starfield en la tienda de Xbox fue actualizado con detalles adicionales y uno de ellos fue el peso que tendrá en su lanzamiento. De acuerdo con la información que se encuentra en este momento, la nueva bestia de Bethesda ocupará 125 GB de la SSD de Xbox Series X|S, detalle a tomar en cuenta si se cuenta con un Xbox Series S pues esta consola tiene menos de 400 GB de almacenamiento disponible, así que si no tienes expansión adicional con una SSD extra, deberás gestionar el contenido de tu consola para instalar el juego espacial.

We're all here because we're committed to the biggest question of all - what's out there? #Starfield pic.twitter.com/akVctP5I8D