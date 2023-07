Los foros de Pokémon acaban de estrenarse y ya tienen temas inapropiados

Hoy The Pokémon Company lanzó los foros oficiales de Pokémon con la finalidad de que los fans pudieran reunirse con otros y así abrir la discusión o hacer preguntas sobre todo la franquicia. Sin embargo, como se esperaba, hay usuarios que están aprovechando este nuevo sitio para mal.

Tan pronto los foros comenzaron a funcionar, los internautas comenzaron a comenzar discusiones sobre preguntas genuinas, pero también aparecieron temas inapropiados, con preguntas como "¿qué Pokémon es el más candente?", "¿Qué Pokémon te comerías en el almuerzo?" y "¿Pikachu podría entrar en una licuadora?". Hay otros sobre discusiones LGBT.

El espacio permitió hacer confesiones como la de un usuario que se siente "inconmensurablemente atraído" a Gardevoir.

No olvides seguirnos en Google News.

My chat informed me there is apparently an official Pokemon forum and the posts there are something...https://t.co/4SlmPTbHgc pic.twitter.com/taZbLSg3eo