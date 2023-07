¡GTA V regresa! Xbox Game Pass recibirá estos juegazos en julio

Microsoft acaba de revelar los juegos que llegarán a Xbox Game Pass durante la primera mitad de julio. Hay buenas noticias para los jugadores, pues habrá varias sorpresas en los próximos días. Una de ellas es el regreso de Grand Theft Auto V, título de Rockstar que ya había estado en el catálogo del servicio.

La buena noticia es que los fans de la franquicia no deben esperar más para regresar a Los Santos, pues Grand Theft Auto V volvió por sorpresa hoy a Xbox Game Pass. Además, habrá otros atractivos juegos a lo largo de las próximas semanas.

Julio ofrecerá unos cuantos lanzamientos de día 1 a los usuarios del servicio. Uno de los más destacados es, sin duda, Exoprimal, el nuevo título de Capcom con un enfoque multijugador. También tenemos Techtonica, un título sobre construcción de fábricas que debutará directo en Xbox Game Pass.

Otros atractivos juegos que vienen en camino son Insurgency: Sandstorm, McPixel 3, Common’hood y The Cave, título que robustecerán el catálogo de juegos tanto de Xbox Game Pass como de PC Game Pass.

Además de Grand Theft Auto V, Xbox Game Pass también recibirá hoy Sword and Fairy: Together Forever, RPG de acción y aventura desarrollado por Softstar Entertainment. Abajo te dejo la lista completa de juegos con sus respectivas fechas y plataformas:

Ya disponibles:

6 de julio:

11 de julio:

14 de julio:

18 de julio:

