“Es lamentable”, Alexelcapo lanza dura crítica a Final Fantasy XVI y divide opinión de fans

Final Fantasy XVI sigue dividendo la opinión de la comunidad y los fans de la franquicia. Ahora, Alexelcapo se mostró decepcionado con la nueva entrega, pues cree que falla en un componente muy importante: las misiones secundarias.

Desde su perspectiva, el juego tiene momentos muy épicos y entretenidos; sin embargo, las actividades secundarias arruinan la grandeza total del RPG. Por tal motivo, abandonará el juego y lo dejará a medias, pues no está dispuesto a seguir sólo para “buscar polvo al desierto” y “comprar ajos”.

Alexelcapo arremete contra las misiones secundarias de Final Fantasy XVI

“Pues hasta aquí, dejo el Final Fantasy XVI. Que las misiones secundarias sean de malas a absolutamente lamentables tiene un pase porque son eso, secundarias pero que después de un momento épico el juego te mande literalmente a hacer recados como si fueras un don nadie durante 2-3 horas es para echarse a llorar”, afirmó el creador de contenido.

Afirmó que está muy contento con el sistema de combate, pero cree que no es suficiente para justificar el diseño del juego y todas sus debilidades. Desde su punto de vista, muchos alaban el juego ya que son grandes fans de Final Fantasy XIV y del trabajo de Naoki Yoshida.

“Vengo de cargarme a Titan en una pelea epiquísima (aunque demasiado larga pero bueno who cares) y me piden que vaya a buscar polvo al desierto y a comprar ajos y esto es la tercera vez que pasa (…) Si os ha molado disfrútenlo, veré el resto por internet, no creo que me pierda mucho porque ya sé cómo es el combate y no hay mucho más que sacar de ahí”, añadió el streamer.

Como imaginas, sus comentarios generaron un debate entre los fans de la saga. Algunos están de acuerdo con que las misiones secundarias son una de las debilidades del juego; sin embargo, creen que no es motivo suficiente para perderse el resto del juego.

Por otro lado, otros jugadores arremetieron contra Alexelcapo, pues piensan que sus críticas no tienen sentido y que sólo está tratando de llamar la atención con declaraciones polémicas.

Y lo digo o exploto, este juego os gustaba antes de salir porque queréis tanto el XIV y os ha dado tantos buenos momentos que sí o sí tenía que ser bueno, tenía que gustaros. Se le perdona todo al director por ser quien es y porque Soken es dios.



Que esto tenga un 89 de media me… — Alexelcapo (@EvilAFM) July 4, 2023

Final Fantasy XVI está disponible para PlayStation 5. Puedes leer más noticias relacionadas con él si visitas este enlace.

