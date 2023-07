“Es poco profesional”, Cloud9 cree que las filtraciones arruinan los esports

La industria de los esports no está libre de las filtraciones, por lo que continuamente sale a la luz supuesta información privilegiada sobre tratos, alianzas y movimientos en organizaciones. Aleksandr "Sweetypotz" Shcherbakov, gerente de Cloud9, cree que esto está arruinando poco a poco la industria.

Desde su perspectiva, las filtraciones son algo poco profesional que afecta a todo el sector competitivo. Por tal motivo, cree que deben parar en el futuro. También aprovechó la oportunidad para afirmar que los filtradores sólo quiere su minuto de fama y aparentar ser importantes.

Gerente de Cloud9 se pronuncia contra las filtraciones

“Estoy realmente decepcionado de ver tantas filtraciones (…) Y el hecho de que haya rumores sobre algún equipo poco significativo significa que hay gente que no puede mantener la boca cerrada por todas partes. No sé si lo hacen por respeto y gloria, pero no parece muy profesional”, afirmó Sweetypotz.

También se mostró molesto ya que ciertas personas de la escena incluso se hacen amigos de los filtradores, lo que de cierta forma los legitima y les da más espacio para actuar. Asimismo, lamentó que no se pueda sancionar a los filtradores de alguna forma.

Aceptó que, en ocasiones, las mismas organizaciones inician rumores falsos para elevar las expectativas. No ve con buenos ojos estas prácticas, pues las cosas se pueden complicar y generar desastres.

“Lamentablemente, el deseo de parecer importante y compartir un pequeño secreto (del que luego se hablará en cada esquina) es inextinguible, porque es casi imposible probar la culpabilidad y castigar a las personas por eso”, añadió el miembro de Cloud9.

Por último, explicó que las filtraciones pueden hacer que ciertos equipos o jugadores cambien de opinión cuando están en medio de negociaciones. Afirmó que las filtraciones tienen el potencial de arruinar “muchos acuerdos beneficiosos para toda la comunidad”, así que cree que todos deben actuar para pararlos.

