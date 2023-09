Edición Premium de Starfield la rompe en Xbox gracias al acceso anticipado

Estamos a unas horas del lanzamiento de Starfield y vaya que la previa ha sido muy buena y con excelentes resultados para Bethesda y Xbox Game Studios. Esto luego de que se ofreciera un acceso anticipado que ha dejado ver una parte de lo que viene una vez que los jugadores puedan acceder al juego ya sea por compra en edición estándar o vía Xbox Game Pass. Precisamente, el primer éxito de la nueva obra de Bethesda se encuentra en esta decisión.

Video: Starfield y las críticas más ridículas que le han hecho

De acuerdo con reportes de VGC, Gamesindustry.biz y Pure Xbox, la edición Premium de Starfield ascendió al primer lugar en las listas de los más vendidos en Xbox en distintos países donde esta versión se encuentra disponible, incluyendo mercados importantes como Estados Unidos y Reino Unido. Por si no lo sabes, la edición Premium de Starfield, además de contenido adicional, ofrecía acceso anticipado a los jugadores a partir del 1 de septiembre, sin embargo el truco estaba en una relación con el pilar de Xbox en esta generación.

Embark on your own epic journey through the stars on September 6. #Starfield pic.twitter.com/fjzTVNWUqO