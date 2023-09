Jugadores de Starfield recrean las naves de Halo, Star Wars, Mass Effect y Star Trek

Starfield es un videojuego masivo que ofrece muchas posibilidades. Una de sus características más interesantes es la construcción y personalización de naves. Como era de esperar, la comunidad ya aprovechó las herramientas de este sistema para recrear vehículos famosos de otras franquicias.

Hace poco, un fanático sorprendió a propios y extraños cuando construyó el Millennium Falcon de Star Wars en el RPG de Bethesda y se convirtió en el mercenario Han Solo. Esta creación es impresionante y demuestra la flexibilidad del sistema. Por suerte, apenas es la punta del iceberg.

Además de los múltiples intentos para replicar el vehículo espacial de Han Solo en el exclusivo de Xbox, la comunidad construyó otras naves icónicas del universo de Star Wars. Por ejemplo, ya hay recreaciones de X-Wings, Y-Wings, Ebon Hawks y Star Destroyers. Estas creaciones son increíbles y ya acumulan miles de votos positivos en reddit.

Por supuesto, la fanaticada también desea explorar el espacio exterior de Starfield con los vehículos emblema de Star Trek. Así pues, un jugador construyó una réplica impresionante del Enterprise. En lo que respecta a los videojuegos, los usuarios recrearon la nave Normandía de Mass Effect y el Pelican de Halo.

Someone just made the Enterprise from Star Trek in #Starfield using just the ship builder!



This is by far my most favorite! pic.twitter.com/KlvtgiCTQt