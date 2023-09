Estudio de Sea of Stars ya tiene planes para hacer un nuevo juego

Sabotage Studio está viviendo una de sus semanas más agradables del año, puesto que acaba de debutar su más reciente proyecto, Sea of Stars, que se perfila para ser uno de los mejores RPG del año. Si ya lo jugaste o eres seguidor de este estudio, hay excelentes noticias.

Thierry Boulanger, director de Sea of Stars, estuvo en una entrevista con Radio Canada y lo más interesante es que confesó que la desarrolladora indie, si bien mantiene los pies en la tierra, ya está contemplando un "tercer juego".

"Sólo queremos asegurarnos de que podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo y estar bien para comenzar un tercer [juego] juntos", comentó el desarrollador.

¿Qué pasó con el DLC de Sea of Stars?

El esperado RPG que comenzó como campaña de Kickstarter salió a la venta el 29 de agosto pasado, pero el trabajo en él está lejos de acabar.

Decimos esto porque en su campaña de Kickstarter, Sea of Stars prometió que iba a tener un DLC, Throes of the Watchmaker, que sería una especie de una "aventura secundaria" que expandiría el mundo del juego original al mismo tiempo que sugería de alguna manera conectar la narrativa entre las IP de la desarrolladora.

En la entrevista, el director no habló sobre el DLC, pero eso no quiere decir que el estudio se haya olvidado de él, en especial si tomamos en cuenta el soporte postlanzamiento que le dio a The Messenger, su proyecto previo.

Es muy posible que el estudio vuelva a hacer lo mismo que con The Messenger: poner a la mitad de su equipo trabajando en DLC para el juego actual y la otra mitad trabajando en su nuevo proyecto.

Sabotage Studio seguirá trabajando en Sea of Stars

Sea of Stars está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más sobre él si consultas nuestra reseña o si visitas su ficha.

