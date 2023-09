Neil Druckmann ya trabaja en nuevo juego, pero Naughty Dog no quiere que sepas cual es

Es un hecho que Naughty Dog trabaja en proyectos no anunciados. En uno de ellos está involucrado su presidente y creador de The Last of Us, Neil Druckmann, que habló públicamente de su próximo proyecto.

El creativo y directivo ya había dado pistas sobre su nuevo proyecto en Naughty Dog, del que sólo sabemos que todavía no se anuncia.

En una entrevista sobre la serie de HBO con Entertainment Weekly, no se perdió la oportunidad de cuestionar al creativo sobre la tercera entrega de la aclamada franquicia. Pero como era de esperarse, Druckmann no soltó la sopa, sino que se limitó a sonreír y explicó que no puede decir nada sobre ello no tanto porque no quiera, sino porque no lo tiene permitido.

"En cuanto al siguiente juego en Naughty Dog, no puedo decir nada", advirtió Druckmann. "Mi director de comunicación de allá me mataría".

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

¿Por qué Naughty Dog no ha revelado su nuevo proyecto?

Si bien Neil Druckmann dijo lo anterior en tono de broma, lo que es verdad es que Naughty Dog no quiere revelar nada todavía sobre su proyecto. De hecho, el mismo Druckmann mencionó que el estudio no ha revelado su nuevo juego por una buena razón y es a favor de una saludable carga laboral y el bienestar de sus empleados.

En cuanto a lo que pasó por la cabeza de Druckmann en ese instante... sólo podemos especular. El creativo bien pudo esbozar la sonrisa porque todos ya imaginan que está involucrado en el nuevo juego de The Last of Us, pero bien podría ser por la sorpresa que sabe que sería el anuncio de una posible nueva IP muy diferente a las que ha lanzado, como una de fantasía.

Te mantendremos informado.

Por si te lo perdiste: ¿Naughty Dog prepara un nuevo juego de fantasía medieval?

¿Naughty Dog trabaja en The Last of Us: Part III con Neil Druckmann involucrado?

¿Cuándo crees que Naughty Dog revelará su nuevo proyecto? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Naughty Dog si visitas esta página.

Video relacionado: The Last of Us: la bestia que casi devora a Naughty Dog

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News