Este modder gana más de $40,000 USD al mes creando mods para Starfield

La comunidad de modders ha demostrado de nuevo su talento gracias a Starfield, título que ya cuenta con decenas de modificaciones de todos los tipos imaginables. Al parecer, algunos modders han aprovechado el fervor por el RPG para obtener atractivas ganancias con sus proyectos.

Este es el caso de PureDark, responsable de algunos de los mods más populares para el título. El desarrollador decidió ofrecer su trabajo mediante su página de Patreon, por lo que se estima que ha generado miles de dólares y que sus ganancias crecerán aún más en los próximos días.

Modder genera grandes ganancias con el hype por Starfield

PureDark es el responsable de uno de los mods que habilita el soporte para usar el DLSS de Nvidia en Starfield. Como seguramente ya sabes, se trata de una de las modificaciones más demandadas por la comunidad de PC, pues muchos no están contentos con el acuerdo entre Bethesda y AMD.

Además, PureDark también ha desarrollado otros mods para el RPG que resultaron bastantes populares. Como creador, el modder decidió ofrecer su trabajo por medio de su página de Patreon, donde tiene 9310 miembros. Así que ha recibido un gran apoyo por parte de la comunidad.

De acuerdo con varias estimaciones, PureDark está generando mínimo $40,000 USD al mes gracias a sus proyectos. Se calcula que sus ganancias podrían ascender hasta $80,000 USD si sus seguidores lo apoyan con el paquete de contenido más caro.

Se sabe que el modder ha conseguido bastantes seguidores en los últimos días y, claramente, se debe a su trabajo con Starfield. Anteriormente, también hizo proyectos para mejorar Red Dead Redemption 2 y The Last of Us: Part I para PC.

La comunidad de modders está enfocada en Starfield

