¡No quieren AMD! El mod más exitoso de Starfield es para usar DLSS de NVIDIA

El acuerdo entre AMD y Bethesda para la versión de Starfield en PC no cayó nada bien entre algunos sectores de la comunidad pues advirtieron un intento de exclusividad a nivel hardware y software que dejaría a un lado a la tecnología de NVIDIA. Si bien AMD señaló que no hay una clausula que prohíba a Bethesda dar soporte para DLSS y el juego tiene compatibilidad general con esta tecnología, la realidad es que no se ha dicho nada sobre soporte oficial. Sin embargo, la siempre entusiasta comunidad ya lo está resolviendo.

Mod para soporte DLSS de NVIDIA es un éxito en la comunidad de Starfield

Tal como se advirtió en la previa al lanzamiento de Starfield en acceso anticipado, la comunidad de PC que usa productos de NVIDIA no se quedaría cruzada de brazos y de inmediato se puso a trabajar en un mod que mejore la experiencia de juego usando la tecnología DLSS. De acuerdo con un reporte de Tweak Town, a unos días de que se tuviera acceso a Starfield, el mod más exitoso ha sido "Starfield Upscaler" el cual superpone el respaldo y soporte necesario de DLSS de NVIDIA dejando a un lado la tecnología FSR2 de AMD.

El mod más exitoso de Starfield en PC es en pro de DLSS de NVIDIA

Starfield tiene soporte oficial para FSR2 de AMD, pero nada se ha dicho sobre DLSS de NVIDIA

Asimismo, este mod incluye respaldo y soporte para los usuarios de productos Intel por lo que también se pueden hacer cambios a favor de la tecnología XeSS. En todo caso, se incluye un menú adicional en el apartado de ajustes donde el usuarios puede optar por las tecnologías de NVIDIA e Intel en lugar de la de AMD.

De acuerdo con AMD, sus acuerdos no incluyen exclusividad en materia de limitar o prohibir el soporte oficial de la tecnología de sus competidores. En ese sentido, señalan que eso se discute desde el inicio y queda en manos de los desarrolladores. En este caso, sería Bethesda el que decidiría cuándo y cómo se dará la relación directa y oficial con NVIDIA para el uso de DLSS, aunque hasta el momento no se ha tocado el tema por parte de la compañía norteamericana y se espera que esto dure hasta el final del acuerdo comercial con la empresa de los productos RYZEN y RADEON.

Ya que hablamos de la experiencia de Starfield en PC, te invitamos a leer la guía que preparamos para que hagas los ajustes necesarios que te garanticen el mejor desempeño en tu equipo.

